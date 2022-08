Po prepričljivi zmagi jih čaka resnejši test

Slovenski odbojkarji so v petek odigrali prvo pripravljalno tekmo pred reprezentančnim vrhuncem sezone, svetovnim prvenstvom, ki se bo v Ljubljani in Katovicah začelo čez manj kot teden dni. Varovanci Gheorgheja Cretuja so s 3:0 odpravili Egipt, že ob 16. uri pa jih čaka obračun s Turki.

"Precej močnejši nasprotnik"

"Danes smo se osredotočili predvsem na nas same, na našo igro. Skušali smo preizkusiti nekaj naših zamisli, videti, kakšno igro si želimo in na čem moramo še delati ter tako narediti korak naprej. Mislim, da smo dobili kar nekaj odgovorov. Jutri nas čaka še bolj resna tekma in veselim se, da si jo bomo lahko zamišljali kot eno od tekem svetovnega prvenstva in šli po novo zmago," je po petkovi zmagi razmišljal Jan Kozamernik, kapetan Tine Urnaut pa dodal: "Za prvo tekmo je bilo prikazano kar v redu. Zavedamo se sicer, da nas čakajo vse močnejši nasprotniki, a glede na to, da zelo dolgo nismo igrali tekem, mislim, da nam je šlo precej dobro. Jutri nas čaka precej močnejši nasprotnik, proti kateremu bomo morali igrati bolje. Upam, da bo to za nas pravi test oz. pokazatelj naše trenutne forme."

V torek generalka v Stožicah, v petek začetek prvenstva

Slovence v torek v Stožicah proti Iranu čaka še generalka pred svetovnim prvenstvom, ki ga bodo odprli v petek, 26. avgusta, proti Kamerunu, 28. avgusta jim bodo nasproti stali Francozi, 30. avgusta pa Nemci.

Cretu verjame, da bo prav obračun z azijsko reprezentanco, ki je navdušila v ligi narodov, dal odgovor na to, v kakšni formi so.