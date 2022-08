Zmagovita "podaljšana" generalka Slovencev pred SP

Pripravljalna tekma, dvorana Stožice (vstop prost) Torek, 23. avgust

Slovenija : Iran 3:0 (20, 25, 28)



*četrti set je z 28:26 pripadel Iranu

Priprave slovenske moške odbojkarske reprezentance na svetovno prvenstvo, ki ga bosta med 26. avgustom in 11. septembrom skupaj gostili Slovenija in Poljska, se bližajo koncu.

Slovenci so odigrali še tretjo in hkrati zadnjo pripravljalno tekmo z Iranom. Ko sta se reprezentanci julija zadnjič srečali, so v ligi narodov s 3:0 zmagali Iranci, ki so se uvrstili na zaključni turnir osmerice, kar slovenski vrsti ni uspelo. Tokrat pa je bila zgodba drugačna.

Romun na slovenski klopi Gheorghe Cretu je po zmagi nad Egiptom (3:0) in Turčijo (3:1) dobil še zadnje tekmovalne odgovore pred petkovim začetkom prvenstva proti Kamerunu. Obračun je začel s preverjeno zasedbo, podajalcem Dejanom Vinčićem, sprejemalcema Tinetom Urnautom in Klemnom Čebuljem, blokerjema Janom Kozamernikom in Alenom Pajenk, korektorjem Tončkom Šternom in prostim igralcem Janijem Kovačičem.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Udarna zasedba je po izenačenem začetku tako prvega kot drugega niza ušla Irancem, ki so se v zaključkih sicer vrnili, v drugem tudi izenačili (24:24), a so bili Slovenci ob koncu bolj zbrani. Prvega so dobili s 25:20, drugega s 27:25.

V tretjem nizu so priložnost za igro dobili tudi Rok Možič, Mitja Gasparini, Žiga Štern, Jan Klobučar, Gregor Ropret, Danijel Koncilja in Sašo Štalekar, ki je v igro vstopil že v drugem. Iran je vodil s 23:20, a so se tokrat Slovenci vrnili v igro in nov izenačen zaključek niza dobili s 30:28.

Cretujeva četa je priprave tako končala s tretjo zmago in se iranu oddolžila za julijski poraz.

Po tretjem nizu so po dogovoru selektorjev odigrali še četrtega, v katerem je formo še naprej preizkušala druga slovenska postava. Iran si je priigral lepo prednost, a so ga odbojkarji s klopi ujeli, nato pa

"Zelo pozitivno je, da smo zmagali vse tri tekme, lahko rečem precej gladko. Tudi danes proti zelo kakovostnem Iranu smo pokazali, da smo dvignili kvaliteto naše igre in da smo vse bolj pripravljeni na svetovno prvenstvo. Treniramo dobro in to se potem kaže tudi na tekmah," je po zmagi dejal Kovačič, Vinčić pa dodal: "V redu je bilo. Danes smo imeli tisti pravi test. Iran je vrhunska ekipa in dobro smo se odzvali. Še so nam po tleh padale malo prelahke žoge, a to so tisti detajli, ki se jim moramo do petka še posvetiti. Temu moramo nameniti več pozornosti, predvsem lahkih žogam in varanjem. Ampak generalno gledano sem zadovoljen."

Začetek SP v petek proti Kamerunu

Slovenci bodo imeli po zadnjem pripravljalnem srečanju še dva dni za piljenje zadnjih detajlov, prvenstvo pa bodo odprli v petek ob 20.30 proti najlažjemu tekmecu v skupini Kamerunu.

V nedeljo jih čaka na papirju najzahtevnejši obračun skupine, udarili se bodo z olimpijskimi prvaki in zmagovalci letošnje lige narodov Francozi, prihodnji torek, 30. avgusta, pa se bodo za konec skupinskega dela pomerili še z Nemčijo. Prvi dve reprezentanci iz vsake skupine in najboljše štiri tretjeuvrščene bodo napredovale v osmino finala.