Slovenske odbojkarje le še trije dnevi ločijo od začetka svetovnega prvenstva v Sloveniji in na Poljskem. Predsednik Odbojkarske zveze Slovenije (OZS) Metod Ropret je na današnji skupni novinarski konferenci z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem dejal, da je vse nared za velik športni dogodek tako po organizacijski kot tekmovalni plati. Slovenci bodo SP odprli v petek proti Kamerunu, v nedeljo pa jih čaka obračun z olimpijskimi prvaki Francozi – tekma je skoraj razprodana, prihodnji torek pa proti Nemcem - tudi za to vstopnic ni večveliko.

"V primerjavi z evropskim prvenstvom 2019 smo imeli na voljo precej manj časa za organizacijo tako velikega in zahtevnega dogodka, a je naša ekipa šestih oseb na OZS znova izjemno opravila svoje delo in sem nanjo zelo ponosen. A najpomembnejše je, da se pripravljenost naših odbojkarjev vzpenja, kar sta dokazali nedavni pripravljalni tekmi proti Egiptu in Turčiji v Mariboru. Upam, da bo tako tudi na današnji tekmi z Iranom v Ljubljani," je na današnji novinarski konferenci uvodoma dejal prvi mož slovenske odbojkarske zveze Metod Ropret.

Vladi se zavedata, da s podporo pomagata turizmu

Proračun svetovnega prvenstva v Sloveniji bo okvirno znašal manj kot pet milijonov evrov, kar je v primerjavi s predvidenimi stroški turnirja v Rusiji v višini 38 milijonov evrov za skoraj desetkrat nižji znesek.

"V času svetovnega prvenstva bomo le na račun reprezentanc in uradnih oseb napolnili tri ljubljanske hotele, druge kapacitete bodo verjetno zapolnili ljubitelji odbojke. Dejstvo je, da ukrepi spodbude turizma skozi bone v Ljubljani niso imeli pravega učinka. Namen je bil dober, tako da najbolj spoštujem odločitev nekdanje in zdajšnje vlade, ki se zavedata, da s podporo svetovnega prvenstva v odbojki najbolj pomagata prav turizmu v osrednjeslovenski regiji," je dejal Ropret.

Ob tem kaže omeniti, da bo v času svetovnega prvenstva v hotelu Austria Trend bivalo devet reprezentanc, v Radisson Blu Plazi dodatnih sedem, v hotelu Four Points by Sheraton pa bodo nastanjene vse uradne osebe na letošnjem svetovnem prvenstvu.

Pred petimi leti 22 tisoč nočitev, tokrat jih pričakujejo še več

Ljubljana je pred tremi leti v času evropskega prvenstva v odbojki naštela kar 22 tisoč nočitev, letos pa bo ta številka v času svetovnega prvenstva zagotovo višja. Osrednja dvorana v slovenski prestolnici bo med 26. avgustom in 7. septembrom gostila kar štiri od skupno šestih skupin v prvem delu tekmovanja, med njimi bodo nekatere najbolj uveljavljene izbrane vrste in glavne pretendentke za odličja.

V dvorani Stožice bodo tudi štiri tekme osmine finala in dva četrtfinalna dvoboja, obe polfinalni tekmi ter boj za zlato in bronasto kolajno pa bo 10. in 11. septembra gostila dvorana Spodek v Katovicah.

Vstopnic za tekmi s Francijo in Nemčijo ni več veliko

Ropret je na današnji tiskovni konferenci dejal, da je zanimanje za ogled slovenskih tekem zelo veliko. Tekma s Francijo je že skoraj razprodana, v veliki meri tudi z Nemčijo, še največ vstopnic je na voljo za uvodno tekmo s Kamerunom.

Selektor prinesel novo energijo

Vodstvo slovenske odbojkarske zveze je pred kratkim končalo sodelovanje z avstralskim strokovnjakom Markom Lebedewom, nastalo vrzel pa je zapolnil Romun Gheorghe Cretu.

"Verjamem, da smo z novim selektorjem dobili dodatno energijo, ki jo za tako veliko tekmovanje in pomembne tekme, ko je odločilna vsaka tekma, tudi potrebujemo. Naša reprezentanca je vedno igrala kot ekipa, v svojih vrstah nimamo posameznikov kova Wilfredo Leon ali Earvin N'Gapeth, imamo pa izjemno homogeno reprezentanco in to je tisto, kar nas dela močne," je v zvezi s tem dejal Ropret.