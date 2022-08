Slovenski odbojkarji so priprave na svetovno prvenstvo, ki ga bosta med 26. avgustom in 11. septembrom gostili Slovenija in Poljska, v torek zaokrožili s tretjo pripravljalno tekmo in tretjo zmago. Po mariborskih zmagah proti Egiptu (3:0) in Turčiji (3:1) so se v Stožicah ob lepi navijaški podpori zoperstavili osmi reprezentanci sveta Iranu, ki jih je pred mesecem in pol v sklopu lige narodov odpravil s 3:0. Tudi tokratni obračun se je končal s 3:0, a po njem so se zmage veselili Slovenci.

Selektor Gheorghe Cretu, ki je vodenje reprezentance prevzel 18 dni pred prvenstvom, je v torek zvečer v ogenj poslal celotno zasedbo. Uvodna niza so odigrali prvokategorniki (Klemen Čebulj, Tine Urnaut, Dejan Vinčić, Jan Kozamernik, Alen Pajenk, Tonček Štern, Jani Kovačič), v nadaljevanju pa je Romun priložnost za igro ponudil tudi preostalim. Slovenci so bili po izenačenih začetkih v zaključkih nizov bolj zbrani in jih dobili s 25:20, 27:25 in 30:28. Po zmagi Slovencev s 3:0 so odigrali še četrti set, z 28:26 ga je dobil Iran.

Zmaga nad dve mesti višje uvrščenim azijskim nasprotnikom je sicer dobra popotnica pred prvenstvom, a v slovenskem taboru so po njej izpostavili tudi dejstvo, da so nasprotniku prepoceni podarili nekaj točk.

Gheorghe Cretu je dobil še zadnje tekmovalne odgovore. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Prostor za napredek pri nekaterih tehničnih stvareh, na trenutke se niso odzvali najbolje

"Moramo se zavedati, da je bila to še vedno le pripravljalna tekma. Lahko sem zadovoljen z nekaterimi stvarmi, a še vedno moramo popraviti nekaj detajlov. Imamo še prostor za napredek, predvsem pri tehničnih stvareh in v nekaterih situacijah, kjer se nismo odzvali najbolje. Ko nasprotnik odigra dobro, moramo ostati mirni in čakati na naslednjo priložnost. Čakajo nas tekmeci, ki so zelo dobri, ki imajo odlične posameznike in igrajo na zelo visoki ravni. O tem moramo razmišljati, na to moramo biti pripravljeni. Zdaj bomo preostala dneva do prvenstva izkoristili za dober trening in tudi nekaj počitka. Na prvo tekmo in tudi že na vse preostale se strokovni štab že pripravlja. Vsi v to vlagamo veliko napora in to je zelo pomembno," je po zmagi razmišljal Cretu.

Urnaut: Na trenutke prepoceni podarili točke

"Odigrali smo dobro, a na trenutke smo jim poceni podarjali točke, česar si proti nasprotnikom v skupini ne bomo smeli dovoliti, sploh če želimo v poznejšem delu tekmovanja še kaj narediti. Temu se bo treba posvečati, to pa lahko delaš prav na težkih tekmah, proti močnim nasprotnikom, zato je bila tekma z Iranom še toliko pomembnejša," je misli strnil kapetan Urnaut.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Če smo lahko bili zadovoljni že po Mariboru, smo zdaj lahko še bolj"

Pajenk je zadovoljen, da se je kakovost pripravljenih tekmecev pred prvenstvom stopnjevala: "Vsaka tekma je dobrodošla, še toliko bolj pa, če je to kakovosten tekmec. In Iran je res zelo dobra ekipa, kar so pokazali že v ligi narodov, ko so nas prerešetali. Danes smo mi pokazali drugačen obraz, morda je bilo videti kot gladka zmaga, a smo se morali kar potruditi. Morda smo v prvem in drugem nizu ob koncu res mi popustili, a na koncu smo ju dobili, kar je najpomembneje. Če smo lahko bili zadovoljni že po tekmah v Mariboru, smo zdaj lahko še bolj. Iran je ena od močnejših ekip, so v svetovnem vrhu, zmagati s 3:0 ni kar tako."

Fotogalerija s tekme: (foto: Matic Klanšek Velej/Sportida):

"Spočiti glavo in telo"

Kozamernik je slovensko predstavo proti Iranu označil kot najbolj konstantno na treh pripravljalnih tekmah: "Tokrat ni bilo toliko nihanj v igri. Dobro smo pritiskali s servisom in lepo sprejemali, kar nas je popeljalo do zmage v prvih dveh setih, v nadaljevanju pa preobrat v tretjem setu, nato so skoraj obrnili še v četrtem, malo je zmanjkalo … Ne glede na to, kdo je na igrišču, se je treba boriti do konca, to nas je krasilo že v preteklosti. Vesel sem, da se ne predajamo, ampak igramo do konca."

"Že danes smo imeli lepo podporo s tribun, verjamem, da bo na prvenstvu dvorana še bolj polna. Vemo, da v Stožicah vsak nasprotnik težko diha." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pred 26-letnim blokerjem in rojaki sta še zadnja dneva za piljenje forme: "V teh dveh dnevih je najpomembneje, da spočijemo glavo in telo, da se tudi mentalno pripravimo na prvo tekmo. Vsako tekmo moramo iti na zmago. To je ključ do uspeha. Že danes smo imeli lepo podporo s tribun, verjamem, da bo na prvenstvu dvorana še bolj polna. Vemo, da v Stožicah vsak nasprotnik težko diha," je dodal Kozamernik.

Ta bo s soigralci svetovno prvenstvo odprl v petek ob 20.30, ko jim bo nasproti stal prvi tekmec v skupini Kamerun. Dva dneva pozneje jih čaka obračun z olimpijskimi prvaki Francozi, v torek pa še z Nemci.