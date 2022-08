Začeli zadržano, a zmaga nikoli ni bila vprašljiva

Slovenski odbojkarji so za uvod v SP upravičili vlogo favoritov in slavili proti lani drugouvrščeni reprezentanci afriškega prvenstva. Čeprav so imeli na trenutke kar nekaj težav s Kamerunci, zmaga nikoli ni bila vprašljiva.

Na tribunah največje dvorane v slovenski prestolnici se je zbralo skoraj 7000 gledalcev, ki so od samega začetka glasno spodbujali kapetana Tineta Urnauta in soigralce. Na povabilo slednjih so si današnjo tekmo ogledali tudi gasilci, ki so od 15. julija pomagali pri gašenju največjega požara v zgodovini Slovenije.

Cretu je na igrišče poslal preverjeno sedmerico, s katero je začenjal tudi obračune na zadnjih pripravljalnih tekmah. Ob sprejemalcih Tinetu Urnauti in Klemnu Čebulju sta za blok skrbela Alen Pajenk in Jan Kozamernik, korektor je bil Tonček Štern, podajalec pa Dejan Vinčić. Vloga prostega igralca je pripadla Janiju Kovačiču.

Fotogalerija s tekme (Siniša Kanižaj/Sportida):

1 / 54 2 / 54 3 / 54 4 / 54 5 / 54 6 / 54 7 / 54 8 / 54 9 / 54 10 / 54 11 / 54 12 / 54 13 / 54 14 / 54 15 / 54 16 / 54 17 / 54 18 / 54 19 / 54 20 / 54 21 / 54 22 / 54 23 / 54 24 / 54 25 / 54 26 / 54 27 / 54 28 / 54 29 / 54 30 / 54 31 / 54 32 / 54 33 / 54 34 / 54 35 / 54 36 / 54 37 / 54 38 / 54 39 / 54 40 / 54 41 / 54 42 / 54 43 / 54 44 / 54 45 / 54 46 / 54 47 / 54 48 / 54 49 / 54 50 / 54 51 / 54 52 / 54 53 / 54 54 / 54

Slovenci so drugi nastop na SP v zgodovini, ob prvem so bili v Italiji 12., začeli še nekoliko zadržano in se takoj znašli v zaostanku z 1:4. Afriški predstavnik je prednost treh točk držal do 11:8, nato pa je po bloku Čebulja in asu Tončka Šterna Slovenija izid izenačila ter nato še povedla s 15:13. Prednost je nato le še oplemenitila in niz osvojila s 25:19.

Drugi niz je bil od samega začetka slovenski. Začel se je z vodstvom 4:0, kar je bilo sprva dovolj za dokaj mirno nadaljevanje, a le do končnice. Takrat so se Kamerunci trikrat približali na vsega točko, nazadnje pri 24:23, a do izenačenja niso mogli. Niz se je po napaki kamerunskega servisa končal s 25:23 v korist domače izbrane vrste.

Afriški predstavnik je tretji niz začel bolje in hitro povedel s 5:2. Krajši premor je slovenski zasedbi dobro del, saj je tekmece ulovila pri 9:9, nato pa po petih zaporednih točkah ter uspešnih servisih Tončka Šterna povedla s 15:11. Čeprav so se tudi v tretjem nizu Kamerunci približali na vsega točko (21:20, 22:21), je predvsem Tonček Štern hitro rešil vprašanje zmagovalca tretjega niza (25:21).

V slovenski vrsti je bil najbolj učinkovit Tonček Štern z 18 točkami, dosegel je tudi pet asov. Klemen Čebulj je dodal 11 točk. Toliko jih je dosegel tudi najboljši kamerunski posameznik Christian Voukeng.

Zmago je v skupini D zabeležila tudi Francija. Galski petelini in zmagovalci nedavno končane lige narodov so bili po treh tesnih nizih boljši od Nemčije.

V nedeljo se bosta ob 17.30 najprej pomerili reprezentanci Nemčije in Kameruna, tri ure kasneje pa sledi še obračun Slovenije in Francije pred polnimi tribunami v Stožicah. Skupinski del se bo igral do srede, 31. avgusta, nato pa od 3. septembra naprej sledijo izločilni boji.