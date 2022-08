Rok Možič: Pripravljen na pomoč na igrišču in klopi

Le še dan loči slovensko moško odbojkarsko reprezentanco do drugega nastopa na svetovnih prvenstvih. Slovenci so na največjem odbojkarskem tekmovanju prvič nastopili pred štirimi leti in zasedli 12. mesto. Dogajanje v Italiji, kjer je letos navduševal v klubu, je Rok Možič takrat spremljal kot gledalec, tako da je pred 20-letnikom premierni nastop na svetovnem prvenstvu. In to kar na domačem.

"Za zdaj še ni nervoze. A ko bomo enkrat stopili na igrišče v Stožicah na prvo tekmo, ko se bo začelo zares, bo zagotovo vsak čutil nekaj treme. Vemo, kako je igrati v Stožicah, vemo, da se od nas nekaj pričakuje ... Že zdaj na prijateljski tekmi, ko je trener rekel, da bo zamenjal celotno postavo, se mi je malo zatresla roka. Smo pa mirnih glav, vemo, kaj nas čaka, kaj moramo narediti," pravi debitant na svetovnih prvenstvih.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Še naprej bom čakal na priložnost. Vsi, ki bomo vstopili, bomo dali sto odstotkov."

Če se je na klubskem prizorišču v dresu Verone čez noč prelevil v vodjo in je v prvem planu Radostina Stojčeva, pa je sprejemalčeva vloga v reprezentanci drugačna. Ob standardnih sprejemalcih udarne zasedbe Tinetu Urnautu in Klemnu Čebulju na priložnost za igro čaka na klopi. Kako vlogo dojema Možič, ki je že v mlajših selekcijah želel biti eden od vodilnih, "lider" ekipe, a ta čas v reprezentanci zanj še pride?

"Vedno rad pomagam ekipi, kjerkoli že sem, na ali izven igrišča. Iskreno, seveda si želim biti na igrišču, zato vsakič, ko vstopim v igro, dam vse, kar lahko, da se trenerju dokažem in upravičim ponujeno priložnost. Nekako se vidi, kdo je prva in če lahko tako rečemo, "druga" postava, v reprezentanci. Še naprej bom čakal na svojo priložnost, verjamem, da bomo vsi, ki bomo vstopili, vseh 14, dali sto odstotkov, da bi pomagali ekipi do zmag, da bomo stremeli k cilju, da vsako tekmo na koncu zmagamo. Vsak želi pomagati. Če bom prišel na igrišče, še toliko bolje, če pa bom sedel, pa bom pomagal na klopi, navijal za mojo ekipo in bil v pripravljenosti, da vstopim. Se že veselim," modro razmišlja mladenič.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Dokazali, da lahko tudi aduti s klopi pomagamo"

Selektor Gheorghe Cretu je Možiča na torkovi pripravljalni tekmi z Iranom skupaj s t.i. drugo zasedbo v igro poslal za tretji in četrti set. "Vesel sem, da sem proti Iranu dobil priložnost. Menim, da sem odigral dobro, na koncu na žalost sicer z dvema napakama, a na splošno je tudi "druga" ekipa pokazala, da ni kar tako, da lahko tudi mi aduti s klopi pomagamo. Je pa celotna ekipa proti Iranu prikazala predstavo na višji ravni kot na tekmah v Mariboru. Tam je bilo še nekaj nihanj, tokrat pa menim, da je bila to res konstanta igra. V drugem setu smo malo zaostajali, pa ga obrnili, nato smo vstopili mi, v tretjem setu priredili preobrat, mu bili tudi v četrtem blizu, a nam na žalost ni uspelo. Iranu smo prepustili ta en set, lahko pa smo zadovoljni z igro. V tej je nekaj pomanjkljivosti, ki jih moramo v zadnjih trenutkih do prvenstva poskušati odpraviti," je torkovo predstavo proti azijski reprezentanci ocenil najmlajši član slovenske čete in se dotaknil omenjenih pomanjkljivosti.

"Morda nam manjka še nekaj pritiska na servisu, to se je videlo, ko je v igro vstopila naša postava. Delali smo neke napake, zaradi katerih smo jih na trenutke s težavo lovili, a v "break-point" fazi, ko imamo dobro blok-obrambo, menim, da znamo oddelati dobro. Je pa servis na koncu tisti, ki loči dobre ekipe od najboljših. Tu imamo še rezerve. To bo treba popraviti, saj v vrhunski odbojki odločajo malenkosti, na koncu ena žoga lahko spremeni vse."

"Dobro smo delali na treningih, bili smo pridni, motivirani in fokusirani. Tak obraz lahko pričakujemo tudi na prvenstvu. Vanj gremo z mislijo zmagati na vsaki tekmi." Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Pričakujte motivirano in fokusirano Slovenijo

Slovenci bodo prvenstvo odprli v petek ob 20.30 proti Kamerunu, na papirju najlažjemu tekmecu v skupini. "Časa do prvenstva ni več veliko, pred nami je le še nekaj treningov, zadnje piljenje detajlov, treba pa se je tudi spočiti. Pripravljeni smo na to prvenstvo. Dobro smo delali na treningih, bili smo pridni, motivirani in fokusirani. Tak obraz lahko pričakujemo tudi na prvenstvu. Vanj gremo z mislijo zmagati na vsaki tekmi, treba pa bo res iti tekmo po tekmo, nikogar podcenjevati, prostora za napake ni. Že na pripravljalni tekmi v Stožicah je prišlo veliko ljudi, pred domačimi navijači je vedno lepo igrati, veselim se, da se v kratkem vse skupaj začenja."

Slovensko reprezentanco po tekmi s Kamerunom v nedeljo čakajo olimpijski prvaki Francozi, v torek za konec skupinskega dela pa še Nemci. Prvi dve reprezentanci iz vsake skupine in najboljše štiri tretje uvrščene bodo napredovale v izločilne boje.