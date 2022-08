Toliko svetovne odbojkarske smetane na kupu Stožice še niso videle

V Ljubljani in Katovicah se danes začenja jubilejno 20. svetovno prvenstvo v odbojki za moške . Naslov prvaka, okronan bo 11. septembra, branijo Poljaki. Za Slovence, ki domače SP ob 20.30 odpirajo s tekmo proti Kamerunu, bo to drugi nastop na največjem odbojkarskem reprezentančnem tekmovanju, pred štirimi leti so bili 12.

Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) je 15. novembra 2018 na kongresu v mehiškem Cancunu odločila, da bo moško odbojkarsko svetovno prvenstvo 2022 gostila Rusija. A so se stvari medtem precej spremenile.

Po začetku ruske agresije na Ukrajino je več reprezentanc napovedalo bojkot SP, če bi to ostalo v Rusiji, 1. marca je FIVB sporočila, da išče nadomestnega gostitelja, 14. aprila pa je sledila odlična novica za slovenske ljubitelje odbojke. Organizacijo 20. prvenstva (prvo je bilo leta 1949) sta skupaj prevzeli Slovenija in Poljska.

"Ko je dokončno postalo jasno, da Rusija ne bo gostitelj prvenstva, smo se v kandidaturo podali tudi mi. Bilo je veliko usklajevanja in sestankov, na koncu pa smo s svojim ugledom dobili tekmovanje. Povabilo vsem na tekmovanje, saj Evropa potem vsaj 12 let ne bo gostila svetovnega prvenstva. Na turnirju bodo nastopili odbojkarji iz držav, ki skupaj štejejo kar 2,3 milijarde prebivalcev, in s tem tekmovanjem bomo dosegli kar tretjino ljudi na našem planetu," ponosa pred časom ni skrival predsednik Odbojkarske zveze Slovenije (OZS) Metod Ropret.

Slovenski del prvenstva bo stal slabih pet milijonov evrov. Kotizacija je znašala tri milijone, ki jih je zagotovila vlada, proračun organizacijskega dela pa bo po ocenah OZS znašal od 1,5 milijona evrov do dveh milijonov. Poljaki naj bi za kotizacijo plačali okoli 20 milijonov evrov.

Tri prizorišča: Ljubljana, Katovice, Glivice

Stožice bodo gostile tekme štirih od šestih skupin, štiri obračune osmine finala in dve četrtfinalni tekmi. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenski odbojkarji, ki bi prvotno morali biti te dni v Ufi, bodo tako po evropskem prvenstvu 2019 doma dočakali še svetovno prvenstvo.

Polfinala in tekmi za odličja bodo v areni Spodek v Katovicah, kjer so Slovenci lani v finalu evropskega prvenstva izgubili z Italijo. Foto: Guliverimage To se bo odvijalo na treh prizoriščih. Ljubljana bo s Stožicami gostila kar štiri od šestih skupin predtekmovanja, tu bo v skupinskem delu tekmovalo 16 reprezentanc, med drugim tudi aktualni olimpijski prvaki Francozi, evropski prvaki Italijani in večkratni svetovni prvaki Brazilci. Stožice bodo tudi prizorišče štirih tekem osmine finala in dveh četrtfinalnih obračunov.

Poljaki so pripravili dve prizorišči, glavno bo v Katovicah, ob teh pa bo dogajanje še v Glivicah. V areni Spodek v Katovicah bosta skupinski del igrali dve skupini, znova pa se bodo odbojkarji v Spodek vrnili za oba polfinala in tekmi za odličja. Dvorana v Glivicah bo gostila štiri tekme osmine finala in dve četrtfinalni tekmi.

Na SP bodo odigrali 52 tekem, 30 v Stožicah in 22 na Poljskem.

Poljaki se potegujejo za tretji zaporedni naslov svetovnih prvakov. Tovrsten dosežek je do zdaj uspel le Italijanom in Brazilcem. Foto: Guliverimage

24 reprezentanc, Poljaki v lovu za tretjim zaporednim naslovom

Na prvenstvu bo tekmovalo 24 reprezentanc, razdeljenih v šest skupin. Rusijo je zamenjala Ukrajina, edina debitantka na SP je reprezentanca Katarja, za Slovence je to drugo svetovno prvenstvo.

Naslov svetovnih prvakov branijo Poljaki, pravzaprav lovijo že tretjega zaporednega, kar je do zdaj uspelo le aktualnim evropskim prvakom Italijanom (v letih 1990, 1994, 1998) in Brazilcem (v letih 2002, 2006, 2010).

Krog za odličja je zelo širok, ob Poljakih, Italijanih, Brazilcih vanj uvrščajo tudi Francoze, Slovence, Američane, tudi Srbe ... Galski petelini so aktualni olimpijski prvaki in aktualni zmagovalci lige narodov, s svetovnih prvenstev pa imajo le eno kolajno, bron izpred 20 let.

Največ naslovov svetovnih prvakov, 6, je zbrala Sovjetska zveza (med letoma 1949 in 1982).

Gostiteljem prijazen sistem

Skupinski del v Ljubljani in Katovicah poteka od 26. do 31. avgusta. Po spremembi gostitelja so spremenili tudi tekmovalni sistem, tako da po skupinskem delu takoj sledijo izločilni boji.

Najboljši dve izbrani vrsti iz vsake skupine in štiri najboljše tretje reprezentance napredujejo v osmino finala, za preostalih osem pa je prvenstva po predtekmovanju konec. V izločilne boje bo napredovalo 16 reprezentanc: prva in druga iz svake skupine ter štiri najboljše tretjeuvrščene. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V osmini finala bodo reprezentance igrale glede na uvrstitev v skupinskem delu, 1. s 16., 2. s 15. ...

A da bi se izognili morebitnim selitvam gostiteljev, bodo Slovenci in Poljaki v primeru napredovanja v izločilne boje – ne glede na to, s katerega mesta so napredovali – napredovali kot najvišje rangirani reprezentanci (1. in 2.). Do gostiteljev prijazen sistem tako predvideva, da jih v osmini finala čaka reprezentanca, ki je napredovanje ujela za rep oziroma je napredovala kot 15. ali 16.

Tekme osmine finala (štiri bodo v Stožicah, štiri v Glivicah) bodo med 3. in 6. septembrom. Zmagovalec tekme osmine finala napreduje v četrtfinale, ki bo 7. in 8. septembra, dve tekmi v Stožicah, dve v Glivicah.

Zmagovalci četrtfinalnih obračunov si bodo zagotovili polfinale (10. september) in s tem tekmi za odličja. Vsi obračuni od polfinala naprej bodo potekali v Katovicah. Odličja bodo podelili 11. septembra.

Kliknite za povečavo. Foto: Printscreen FIVB

Da bodo stvari na prvenstvu tekle čim bolj nemoteno, bo skrbelo okrog 400 ljudi.

Gheorghe Cretu je 18 dni pred začetkom svetovnega prvenstva prevzel vodenje slovenske reprezentance. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenska reprezentanca s šok terapijo 18 dni pred SP

Slovenska reprezentanca, ki na svetovni lestvici zaseda 10. mesto, je v novo sezono vstopila pod taktirko Avstralca Marka Lebedewa. Ta je uvodno akcijo, ligo narodov, začel tudi z nekaterimi mlajšimi in tistimi, ki sicer ne dobivajo veliko članske priložnosti, nekateri izkušeni pa so dobili več časa za počitek in rehabilitacijo poškodb. Skozi tri turnirje je bila Slovenija na papirju vse bolj kadrovsko kompletna, a igra še ni bila na želeni ravni. Lani četrti Slovenci so na desetem mestu ostali brez zaključnega turnirja osmerice. Čeprav cilja niso izpolnili, so 55-letnemu Avstralcu dali še nekaj časa, nato pa zgolj 18 dni pred SP naznanili selektorsko menjavo. Strokovni svet je menil, da je med drugim manjkal zaščitni znak tega kolektiva, ekipni duh.

Lebedewa je 8. avgusta zamenjal romunski strateg Gheorghe Cretu, ki se je z novimi varovanci zaprl v dvorano in trdo treniral. Opravili so tri pripravljalne tekme, vknjižili tri zmage (3:0 proti Egiptu, 3:1 proti Turčiji, 3:0 proti Iranu).

Slovenci so do zdaj igrali le na enem svetovnem prvenstvu, leta 2018 so bili 12., tokrat so cilji precej višji. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Slovenci, ki so se z zadnjih štirih evropskih prvenstev vrnili s tremi srebrnimi odličji, verjamejo, da lahko spišejo novo lepo odbojkarsko poglavje, do katerega bi jim lahko izdatno pomagali domači navijači.

Slovenska reprezentanca, katere jedro je že vrsto let enako, na SP sodeluje drugič, pred štirimi leti je bila 12., tokrat pa so cilji neprimerljivo višji. Segajo do kolajne, čeprav nekateri o njej neradi konkretno govorijo, pa drug za drugim zatrjujejo, da bi radi videli, da jih njihova najboljša igra pripelje v Katovice. Torej na prizorišče, ki bo 10. septembra gostilo polfinale, dan zatem pa še tekmi za odličja.

Seznam slovenske odbojkarske reprezentance Sprejemalci: Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Rok Možič, Žiga Štern

Srednji blokerji: Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Sašo Štalekar, Danijel Koncilja

Korektorja: Tonček Štern, Mitja Gasparini

Podajalca: Dejan Vinčić, Gregor Ropret

Prosta igralca: Jani Kovačič, Jan Klobučar Strokovni štab: Selektor: Gheorghe Cretu

Pomočnika selektorja: Zoran Kedačič, Matteo De Cecco

Trener za telesno pripravo: Gioele Rosellini

Statistik: Bogdan Szczebak

Zdravnik: Mile Majstorović

Fizioterapevt: Pietro Bavutti

Član Štaba: Žiga Planinc

Cretu ima na Stožice lepe spomine, tu je maja s poljskim prvakom Zaksa Kedzierzyn-Kozle na superfinalu lige prvakov dvignil prestižno lovoriko za zmago v tem tekmovanju.

Drugi slovenski tekmec v skupini bo v nedeljo olimpijska prvakinja, zmagovalka letošnje lige narodov Francija, ki jo vodi nekdanji selektor Slovencev Andrea Giani. Foto: Volleyballworld

Slovenski tekmeci

Slovenci prvenstvo odpirajo ob 20.30 proti na papirju najlažjemu tekmecu v skupini, afriškemu podprvaku Kamerunu. 28. reprezentanca sveta na svetovnih prvenstvih tekmuje petič, četrtič zapored.

Drugi nasprotnik Slovencev bodo v nedeljo olimpijski prvaki in zmagovalci lige narodov Francozi. Drugo reprezentanco sveta, ki še nima naslova svetovnega prvaka, po novem vodi nekdanji selektor slovenske zasedbe Andrea Giani.

Zadnji skupinski nasprotnik naših odbojkarjev bodo v torek, 30. avgusta, Nemci, ki so trenutno 15. reprezentanca na svetu.

Spored tekem svetovnega prvenstva skupine D, Stožice Petek, 26. avgust

17.30 Francija – Nemčija

20.30 Slovenija – Kamerun Nedelja, 28. avgust

17.30 Nemčija – Kamerun

20.30 Francija – Slovenija Torek, 30. avgust

17.30 Francija – Kamerun

20.30 Slovenija – Nemčija