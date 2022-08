Dobrih 11 tisoč gledalcev je na torkovi večerni tekmi 20. jubilejnega svetovnega prvenstva v Stožicah pospremilo zanesljivo zmago slovenske reprezentance nad Nemčijo in vstopnico osmine finala. Po gladkih 3:0 se je kapetan Tine Urnaut zahvalil dodatnemu igralcu na tribunah, slovenski odbojkarji pa niso skrivali zadovoljstva nad novo odlično predstavo. Mnogim je spomin ob tem že začel uhajati v leto 2019, ko so si Slovenci na krilih domačih navijačev priigrali polfinale evropskega prvenstva, a slovenski organizator igre ob tem miri evforijo.

Stoženski pekel drži adrenalin še naslednjih 24 ur

"Nič še nismo naredili. Malo mi gre v nos to slavje na koncu, razumem vse, navijače, a dejansko nismo naredili še nič. Uvrstili smo se v osmino finala, kar je bil primarni cilj. To ne bo le osmina finala, za nas je vsaka naslednja tekma finale. Vemo, kaj vsaka naslednja tekma prinaša in kaj nam lahko vzame. Veseli me, da smo pokazali res vrhunsko igro, da smo se držali taktičnih navodil selektorja. S servisom smo pritisnili na Fromma, ga odstranili iz igre po polovici seta, kar je bil dogovor in cilj. V bloku smo bili fenomenalni, zelo dobro smo brali njihovega podajalca, v obrambi smo bili borbeni. Res ena dobra predstava z naše strani. Kar je zdaj najbolj pomembno, je, da se spočijemo, ohladimo glave, ker ta "stoženski pekel" ti še naslednjih 24 ur viša adrenalin. Zdaj je pomembno, da se umirimo, v soboto pa gremo na polno, ne glede na to, kdo bo stal na drugi strani ...," je po zmagi v mešani coni razmišljal Vinčić.

"Zdaj nas čaka nekaj počitka in priprava na najpomembnejše tekme. Zavedamo se, da na naslednji tekmi popravnega izpita ni," pravi Alen Pajenk. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Tudi Alenk Pajenk ponavlja, da se prvenstvo šele zares začenja: "Težko je reči, ali je bila to naša najboljša tekma, saj smo tudi proti Franciji zelo dobro igrali. Nemci niso bili pravi, niso nam bili kos. Dobro smo se pripravili na njih, taktično smo jih odstranili od mreže, tako da nam je bilo potem tudi lažje v bloku. Zdaj nas čaka nekaj počitka in priprava na najpomembnejše tekme. Zavedamo se, da na naslednji tekmi popravnega izpita ni. Moraš zmagati, če želiš na naslednjo tekmo. Ko imaš takšno občinstvo, je vse lažje, dali bomo vse od sebe. Z občinstvom, ki ga imamo, je vse mogoče."

"Nismo več najmlajši"

"V redu bo, nismo več najmlajša reprezentanca. Vemo, kako smo izgubljali finala na treh evropskih prvenstvih." Foto: Siniša Kanižaj/Sportida Slovenci so prve tri tekme odigrali v petih dneh, osmino finala pa bodo odigrali šele v soboto ob 17.30. Tekmovalni odmor ne bo zmotil ritma, pač pa bo po mnenju izkušenih članov izbrane vrste prišel še kako prav.

"Počitek je vedno dobrodošel," pravi Pajenk, Vinčić pa mu prikimava: "V redu bo, nismo več najmlajša reprezentanca. Vemo, kako smo izgubljali finala na treh evropskih prvenstvih. Na domačem leta 2019 si moral premagati vrhunsko Bolgarijo z vsemi bivšimi vrhunskimi igralci, potem je prišel četrtfinale proti Rusiji, proti kateri smo se povsem iztrošili, nato smo imeli v polfinalu Poljake, potem pa smo prišli na finale mrtvi. Tekme so si sledile ena za drugo, tako da je premor zagotovo dobra stvar, da se spočijemo, ohladimo in pripravimo."

Izkazano zaupanje manijaka v dobrem pomenu besede "Res je čustven. Lepo je videti, da nas za vsako točko, ki jo dobimo, spodbuja, navija." Foto: Siniša Kanižaj/Sportida "Zagotovo ni bilo prijetno. Me pa veseli, da je trener takoj po tekmi prišel do mene, da sva se pogovorila. Dejal je, da mi zaupa, ob tem pa me vprašal, ali mu zaupam. Rekel sem, da mu. Po tekmi s Francijo mi je dal slutiti, da bom proti Nemcem začel, kar se je zgodilo, tako da mi je izkazal to zaupanje. Sicer pa ni pomembno, kdo začne, ali Grega ali jaz, Čebulj ali Možič, Tona ali Gasparini ...Vseh 14 je del ekipe," se je 35-letnik dotaknil tekme s Francijo, ko je kaj hitro svoje mesto prepustil Gregorju Ropretu, in selektorju Gheorgheju Cretuju, ki je avgusta zamenjal Marka Lebedewa, s katerim podajalec sodeluje v klubu. Vinčić o romunski moči na selektorskem mestu pravi: "Naš trener je malo "manijak", a v dobrem smislu, veliko pozornosti daje videoanalizam, posveča se podrobnostim, je zelo dosleden. O Nemcih smo imeli odlične informacije." Pajenk pa o Cretuju, ki ob igrišču vse skupaj spremlja precej čustveno, dodaja: "Po tekmi s Francijo smo bili malo razočarani, a nas je znal dobro dvigniti, da smo hitro dvignili glave in šli naprej. Vsak trener ima svoje metode." Na vprašanje, ali so potrebovali nekoga z bolj trdo roko, odgovarja: "Da nas maltretira (smeh, op. a.)? Smo le Balkanci. Res je čustven. Lepo je videti, da nas za vsako točko, ki jo dobimo, spodbuja, navija."

Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Dokaz, da so dobro trenirali

Slovenci po zmagi nad Nemci še niso vedeli, kdo bo njihov tekmec v boju za četrtfinale. Bolj kot to jim je pomembno, da stopnjujejo raven svojih predstav. Kapetan je že po tekmi s Francijo dejal, da ni pričakoval, da se jim bo tako hitro uspelo tako dvigniti v vseh elementih igre.

"Od lige narodov, ki se je končala zelo dolgo nazaj, do svetovnega prvenstva praktično nismo imeli težke tekme. Tako hitro dvigniti raven igre re ni lahko, a vse to kaže, da smo dobro trenirali, se fizično in psihično pripravljali. Lepo rastemo iz tekme v tekmo, kar smo pokazali v vseh treh tekmah, upam, da bomo na naslednji še boljši. Kdorkoli bo na drugi strani, bo. Če želiš biti prvi, moraš vse premagati. Dali bomo vse od sebe, z občinstvom, ki ga imamo, je vse mogoče," pa je o vse boljši Sloveniji še dodal Pajenk.