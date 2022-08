Zadnji predtekmovalni dan svetovnega prvenstva bomo dobili vse udeležence osmine finala, ki so jo z zmago nad Nemčijo v torek že potrdili Slovenci. Ti so zaradi statusa gostitelja v izločilne boje napredovali kot drugi nosilci, tako da jih v sobotnem boju za četrtfinale (17.30) čaka 15. reprezentanca skupinskega dela. To bo nihče drug kot Nemčija, s katero so se slovenski odbojkarji v torek poigrali na zadnji tekmi skupinskega dela.

Slovenski odbojkarji so zvečer dobili nasprotnika v osmini finala jubilejnega 20. svetovnega prvenstva. Zaradi gostiteljstva prvenstva so Slovenci napredovali kot drugi nosilci, tako da jim bo v prvem krogu izločilnih bojev nasproti stala 15. reprezentanca skupinskega dela. Na predzadnjem mestu tistih, ki so napredovali, so končali Nemci.

Reprezentanci se bosta tako pomerili še drugič v petih dneh. V torek sta si nasproti stali na zadnji tekmi skupinskega dela, ko so Slovenci tekmece povozili s 3:0 (16, 22, 17).

Tekma se bo začela v soboto ob 17.30.

Kdo je napredoval? V osmino finala sta se uvrstili prvi dve reprezentanci iz vsake od šestih skupin in štiri najboljše tretjeuvrščene ekipe. Zaradi gostiteljstva sta Poljska in Slovenija napredovali kot 1. oziroma 2. nosilka. Zmagovalke skupin so Srbija, Brazilija, Poljska, Francija, Italija in Nizozemska, kot drugouvrščene ekipe so napredovale Ukrajina, Japonska, ZDA, Slovenija, Turčija in Iran, najboljše štiri tretjeuvrščene pa so Kuba, Argentina, Nemčija in Tunizija. Kot tretjeuvrščeni sta izpadli Kanada in Mehika.

Znova pet argentinskih setov, a tudi veselje

Odbojkarji Argentine so bili po dveh porazih po tie-breaku (proti Nizozemski in Iranu) v neprijetnem položaju, a so se rešili predčasnega slovesa. Bronasti z zadnjih olimpijskih iger so tudi proti Egiptu odigrali pet nizov, a po njih vendarle vknjižili prvo zmago in si zagotovili nadaljevanje tekmovanja.

Argentinci so po petih setih strli Egipt in napredovali v osmino finala. Foto: FIVB

Za prvo mesto v skupini F so se pomerili Nizozemci in Iranci. V boju za prvo mesto so s 3:1 slavili tulipani, azijska reprezentanca pa je napredovala z drugega mesta v skupini.

Turki z zmago nad Kanado potrdili drugo mesto

V skupini E je Turčija zgodaj popoldne s 3:0 odpravila Kanado in si zagotovila osmino finala. Evropski prvaki Italijani pa so zvečer prvo mesto v skupini potrdili proti že prej odpisanim Kitajcem.

Srbi brez oddanega niza, Ukrajinci drugi

Na Poljskem so glavni favoriti skupine A Srbi premagali Tunizijce in redni del na vrhu končali z maksimalnimi devetimi točkami in brez izgubljenega niza.

Ukrajina, ki je na SP zamenjala Rusijo, je s 3:1 premagal Portoriko in napredovala z drugega mesta.