V glavah ni lahke poti do polfinala

Slovenska odbojkarska reprezentanca je po bolj kot ne prosti sredi, ki je bila namenjena regeneraciji, misli že usmerila na sobotno tekmo osmine finala svetovnega prvenstva, v kateri se bo še drugič ta teden pomerila z Nemci. Na obračunu z ogromnim vložkom pričakujejo drugačno Nemčijo, ki ji želijo že od prve točke pokazati, da ji v Stožicah znova ne bo lahko. Zmagovalec se bo v četrtfinalu izognil nekaterim odbojkarskim velesilam, pomeril se bo namreč z zmagovalcem tekme med Nizozemsko in Ukrajino. Razpored je ugoden, a Slovenci ob tem opozarjajo, da ne smejo imeti v glavi, "da bo do polfinala lahko priti".

Dan po prepričljivi zmagi slovenskih odbojkarjev nad Nemčijo so Slovenci namenili predvsem počitku in regeneraciji, zvečer pa izvedeli imeli naslednjega tekmeca, s katerim se bodo v soboto ob 17.30 pomerili za četrtfinale. To bodo še drugič v petih dneh Nemci.

"Vemo, da ne bo enako"

"Sistem nam je namenil spet njih. Tekma bo težka. Nemci se ne bodo prikazali v takšni luči, kot so se prvo tekmo, tako da nam bo težje. V igro moramo vstopiti z vedenjem, da ne bo enako, kot je bilo v skupini. Mi jih moramo že od prve točke spraviti pod pritisk, da jim bo težko. Zagotovo se bodo oni malo drugače pripravili na nas, kot so se na prvo tekmo, tako da bomo morali tudi mi verjetno spremeniti taktiko. Vemo, da bo polna dvorana, da bodo bili navijači z nami, tako da bomo imeli tudi v trenutku, če nam ne bo šlo najbolje, nekoga za seboj. Verjamem, da bomo ponovili vsaj tako raven igre, kot smo jo v skupini, in zmagali. Pomembno je, da se bomo dobro taktično pripravili na njih, se dobro spočili in nabrali novo energijo," je po večernem četrtkovem treningu sedmi sili dejal libero Jani Kovačič.

"Nemci se ne bodo prikazali v takšni luči, kot so se prvo tekmo, tako da nam bo težje. V igro moramo vstopiti z vedenjem, da ne bo enako, kot je bilo v skupini. Mi jih moramo že od prve točke spraviti pod pritisk, da jim bo težko," pravi Jani Kovačič.

Pozabiti na skupinski del

"Pozabiti moramo tekmo proti Nemčiji v skupinskem delu. Zdaj pričakujemo drugačno Nemčijo, takšno, kot smo jo morda pričakovali na prvi tekmi, pravo, močno, borbeno Nemčijo. A na to smo pripravljeni, ker smo take Nemce pričakovali že takrat, ko niso prikazali vsega, kar so hoteli. Zdaj bomo poskušali popraviti še določene malenkosti, ki jih na prvi tekmi z njimi morda nismo naredili najbolje," pa o tem, da pričakuje drugačno zasedbo Michala Winiarskega, ki v izjavah pred tekmo s Slovenijo deluje zelo zadržano. pravi Alen Pajenk.

"Ne smemo imeti v glavi, da bo lahko priti do polfinala"

Zaradi prenovljenega sistema tekmovanja so Slovenci kot gostitelji, ne glede na to, da so skupinski del končali kot sedmi, v osmino finala napredovali kot drugi nosilci. Karte so se postaviletako, da jim napredovanje v četrtfinale prinaša zmagovalca para osmine finala Nizozemska - Ukrajina, na papirju najbolj ugodnega tekmeca. V drugih četrtfinalih bi namreč lahko videli boje Francije in Italije, Poljske in ZDA, pa Brazilije in Srbije ...

Razpored izločilnih bojev je za Slovence zelo ugoden, a Pajenk opozarja, da je treba stvari iz papirja "dokazati" na igrišču. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida "Kot smo videli, imamo do polfinala na papirju zagotovo najlažje tekmece tukaj pri nas, a ne smemo imeti v glavi, da bo lahko priti do polfinala. Moramo iti z glavo točko po točko, če bo tako, se nimamo česa bati," o tem, da se jim je nasmehnila sreča, pravi Kovačič, Pajenk pa dodaja: "Če pogledamo, katere ekipe bi lahko dobili, pa jih ne bomo, je v glavi zagotovo lažje, a hkrati vemo, da je papir nekaj, drugo pa, kar se zgodi na igrišču. Mi moramo svoje delo dobro opraviti na igrišču. Vemo, da imaš lahko slab dan in da ti lahko vse hitro pade v vodo. Zagotovo imajo tudi Nemci, ko so videli, da je naša in njihova pot do polfinala lažja, pa ne rečem, da sploh bo lažja, večje apetite. Želim si le, da res pokažemo svojo najboljšo igro, če bo tako, smo lahko optimistični."

Srečanje osmine finala se bo v soboto začelo ob 17.30.