"Lahko so bolj sproščeni kot mi, a na pritisk ne gledam negativno"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Zagotovo smo pri razpletu in razporeditvi v izločilnih bojih imeli srečo, a ob tem ne smemo biti preveč evforični, osmino finala moramo odigrati, kot da je zadnja tekma svetovnega prvenstva. Oni so lahko v glavah bolj sproščeni kot mi, a na ta pritisk ne gledam negativno, prej bi rekel, da je to pozitivni pritisk, saj vemo, česa vse smo sposobni. Naša osredotočenost je iz dneva v dan večja, Slovenija nam stoji ob strani, vemo, da bo vzdušje znova odlično," pred sobotno tekmo osmine finala svetovnega prvenstva, v katerem jim bo od 17.30 nasproti stala Nemčija, razmišlja Klemen Čebulj.

Slovenska odbojkarska reprezentanca odšteva ure do sobotnega vnovičnega spopada z Nemci, ki jih je v skupinskem delu odpravila s 3:0 v nizih, a tokrat je v igri precej več. Slovenci razumljivo pričakujejo drugačno Nemčijo, kot je bila ob bledi torkovi predstavi, ko Slovencem ni zmogla slediti in je pokleknila po uri in 20 minutah.

Nova zgodba

"Ne smemo razmišljati o tem, kaj se je že dogajalo, na tekmo moramo iti, kot smo šli na prvo, in še izboljšati kakšne malenkosti, ki smo jih takrat delali malo manj dobro, kot smo bili dogovorjeni. Ne razmišljamo na način, da še enkrat igramo z njimi, saj bo ta tekma povsem nova zgodba, pozabiti je treba, kaj se je dogajalo. Po prvi tekmi smo analizirali stvari, pri servisu imamo še rezerve, pa potem pri blok-obrambi, da jih ustavimo še bolj, kot smo jih že na prvi tekmi," pred snidenjem z Nemci pravi Klemen Čebulj in dodaja, da so po njegovem mnenju kljub tridnevnemu tekmovalnemu premoru znali zadržati osredotočenost oziroma jo dvignili še stopnico višje.

"Ne razmišljamo na način, da še enkrat igramo z njimi, saj bo ta tekma povsem nova zgodba, pozabiti je treba, kaj se je dogajalo;" pravi Klemen Čebulj. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

"Mislim, da nam je uspelo osredotočenost še okrepiti, ta se veča in veča iz dneva v dan. Vemo, zakaj smo tukaj, vemo, kakšne možnosti imamo, da imamo za seboj vso Slovenijo, ki nas bo podpirala v polnih Stožicah. Želimo uživati v tem in pokazati, da smo prava ekipa. Verjamem, da se bomo dobro pripravili, kot smo se na prvo tekmo, in na igrišče stopili kar najbolj osredotočeni, da še enkrat premagamo Nemce."

"Ne razmišljam o tem, da imamo lažji razpored"

Slovencem je razpored do polfinala naklonjen, a Čebulj pravi, da zaradi pogleda na razpored ne smejo biti evforični. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida Po zadnjem predtekmovalnem dnevu, ko so postali znani vsi udeleženci osmine finala in nadaljnji razpored, so se Slovencem lahko zasvetile oči.

Zmagovalec dvoboja med Slovenci in Nemci se bo v četrtfinalu namreč izognil nekaterim velesilam, pomeril se bo ali z Nizozemsko ali Ukrajino ... Na preostalih četrtfinalnih srečanjih pa bi lahko spremljali bitke težkokategornikov (Italija - Francija, Poljska - ZDA, Brazilija - Srbija).

"Zagotovo smo pri razpletu in razporeditvi v izločilnih bojih imeli srečo glede na to, da se je razpletlo, kot se je, a ob tem ne smemo biti preveč evforični. Osmino finala moramo odigrati, kot da je zadnja tekma svetovnega prvenstva. Ne razmišljam o tem, da imamo lažji razpored, saj vsi tisti, ki so zdaj tukaj, vedo, da gre na izpadanje, da je zdaj vsaka tekma stopnička naprej ali pa je zate konec. Zagotovo bodo tudi vsi zelo motivirani, pritiskali bodo, poskušali bodo izkoristiti vsako možnost za zmago," na komentarje, da jih je pobožala sreča, odgovarja 30-letni sprejemalec.

"Prej bi rekel, da je na nas pozitivni pritisk, saj se zavedamo, kaj zmoremo in kako lahko igramo. V svetovni odbojki smo že veliko dokazali, vemo, česa smo sposobni, ob tem pa imamo še odlično podporo na tribunah:" Foto: Volleyballworld

Pozitiven pritisk

Nemce po predčasnem slovesu Andree Gianija vodi 38-letni Michal Winiarski, ki je na prvi medsebojni tekmi iskal različne rešitve, a nobena ni obrodila sadov. Slovenci so njegovo četo nadigrali, Poljak pa je pred vnovično tekmo z gostitelji kot redko prednost Nemčije na sobotni tekmi navedel to, da so pod manjšim pritiskom kot trikratni evropski podprvaki.

"Oni so lahko v glavah precej bolj sproščeni kot mi, a na ta pritisk ne gledam negativno, prej bi rekel, da je to pozitivni pritisk, saj se zavedamo, kaj zmoremo in kako lahko igramo. V svetovni odbojki smo že veliko dokazali, vemo, česa smo sposobni, ob tem pa imamo še odlično podporo na tribunah," še pravi Čebulj, ki bo boj za četrtfinalno vstopnico z rojaki začel v soboto ob 17.30.