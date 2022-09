Znan je prvi četrtfinalni par svetovnega prvenstva

Američani so se pošteno namučili s Turki, četrfinale so si zagotovili po petih setih.

Američani so se pošteno namučili s Turki, četrfinale so si zagotovili po petih setih. Foto: Guliverimage

Dogajanje na svetovnem odbojkarskem prvenstvu se je iz Stožic preselilo v areno v Glivicah, kjer so se Slovencem in Italijanom med četrtfinalisti svetovnega prvenstva pridružili Američani in Poljaki, ki se bodo med seboj udarili za polfinale. Prvi so s 3:2 izločili Turke, branilci naslova pa so s 3:0 odpravili Tunizijo. ZDA in Poljska sta se pomerili že v skupinskem delu, ko so s 3:1 slavili domačini.

Slovenci in Italijani so si s sobotnima zmagama s 3:1 nad Nemčijo oziroma Kubo kot prvi priigrali četrtfinalno vstopnico. Obe izbrani vrsti bosta četrtfinalnega tekmeca dobili v ponedeljek. Slovenci se bodo za polfinale in pot v Katovice v sredo pomerili z zmagovalcem dvoboja med Nizozemsko in Ukrajino, evropski prvaki pa z zmagovalcem srečanja med olimpijskimi prvaki Francozi in Japonci.

Američani stežka prek Turčije

Na uvodni nedeljski tekmi na Poljskem so si nasproti stali Američan in Turki, prvim je le uspelo upravičiti vlogo favorita, a kaj lahko bi prišlo do presenečenja. Američani so povedli z 2:0, a Turčija se je uspela vrniti, izenačila na 2:2, tako da je o četrtfinalistu odločal tie-break, v katerem je bilo do 12:12 povsem izenačeno, ob koncu pa je drugouvrščena reprezentanca letošnje lige narodov le strla odpor ter si s 15:12 zagotovila napredovanje.

Branilci naslova Poljaki so s 3:0 premagali Tunizijo, v četrtfinalu jih čakajo Američani. Foto: Guliverimage

V tem se bodo udarili z ZDA. Reprezentanci sta se srečali že v skupinskem delu, ko so s 3:1 slavili gostitelji.

Slovenci po polfinale v sredo ob 21. uri

V ponedeljek bodo v ospredju znova Stožice, zadnja četrtfinalista pa bosta znana v torek na Poljskem.

Četrtfinale se bo začelo v sredo, ob 17.30 bodo na delu Italijani, Slovenci pa bodo za polfinale igrali ob 21. uri.