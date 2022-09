"Vedeli smo, da moramo pričakovati zelo težko tekmo, saj Nemci nimajo česa izgubiti, in da bodo zagotovo kaj spremenili, kar se je tudi zgodilo. Zadovoljen sem, da smo bili vztrajni, da nismo popuščali, tudi če iz prvega napada nismo zaključili. V četrtem nizu smo pokazali mirnost, ki nam je prinesla zmago," je po zmagi s 3:1 nad Nemčijo in prebojem v četrfinale svetovnega prvenstva razmišljal kapetan slovenske reprezentance, slavljenec Tine Urnaut.

Slovenska odbojkarska reprezentanca se je na sobotni večer razveselila napredovanja v četrtfinale svetovnega prvenstva. Za vstop med osem tistih, ki ostajajo v boju za odličja jubilejnega mondiala, je še drugič v štirih dneh premagala Nemčijo.

Varovanci Poljaka na nemški klopi Michala Winiarskega so se pričakovano prikazali v drugačni luči kot v obračunu skupinskega dela, ko večji del tekme niso uspeli slediti gostiteljem. A ti so kljub slabšemu uvodu v tretji niz, v katerem so Nemcem sami lajšali delo, da so ga ti dobili in ostali v igri, na koncu ohranili mirno kri, potrdili vlogo favorita in vknjižili zmago, s katero so že poskrbeli za najboljšo uvrstitev na svetovnih prvenstvih. Ob premieri pred štirimi leti so bili 12.

Slovenci so zdaj korak bližje selitvi v Katovice, kjer bodo v soboto in nedeljo potekali boji za odličja svetovnega prvenstva.

V četrtem nizu ostali mirni

"Vedeli smo, da moramo pričakovati zelo težko tekmo, saj Nemci nimajo česa izgubiti, in da bodo zagotovo kaj spremenili, kar se je tudi zgodilo. Na začetku tretjega niza smo Nemcem preveč podarjali, začeli so odlično igrati, posledica tega pa je bilo bolj negotovo nadaljevanje. Pomembno je, da smo za razliko od tretjega niza v četrtem ostali mirni, kar nam je zagotovilo zmago. Veliko zaslug za to imata tudi Ropret in Možič (vstopila sta v četrtem nizu, op. p.), ki sta dokazala, da lahko vsak, ki stopi na igrišče, nekaj da tej ekipi," je po zmagi v mešani coni razmišljal slovenski kapetan Tine Urnaut, ki je na najboljši mogoči način proslavil 34. rojstni dan.

"Na začetku tretjega niza smo Nemcem preveč podarjali, začeli so odlično igrati, posledica tega pa je bilo bolj negotovo nadaljevanje. Pomembno je, da smo za razliko od tretjega niza v četrtem ostali mirni, kar nam je zagotovilo zmago." Foto: Anže Malovrh/kolektiff

Med dejavniki, ki so vodili do zmage, je izpostavil tudi vztrajnost: "Bili smo dobri v bloku, obrambi, v četrtem setu smo izkoristili priložnosti, ki smo jih imeli. Pomembno je bilo, da smo bili vztrajni, da nismo popuščali, tudi če iz prvega napada nismo zaključili, tudi če ni bilo vse popolno, smo do konca igrali, zborbali in na koncu izvlekli precej pomembnih točk."

Težko bi jih dvakrat v štirih dneh premagali s 3:0

"Ne moremo pričakovati, da bomo na dveh tekmah v štirih dneh Nemčijo dvakrat premagali s 3:0. Nemci so odigrali dobre tekme v ligi narodov proti ZDA in Braziliji, pa tu proti Franciji, na vseh teh so imeli odlične trenutke. Izločilni boji so nekaj drugega, vsaka ekipa bo naredila ve, da premaga tekmeca. V začetku prvega seta smo imeli nekaj "nesporazumov" v igri, kar so izkoristili. Igrali so boljšo obrambo kot mi, imajo neverjeten, odličen, visok, dobro organiziran blok, igrajo v top ligah. Niso nas presenetili, pravzaprav smo morda pričakovali, da bodo v prvih dveh setih še bolj blizu. Moji fantje so imeli natančna navodila, zelo dobro jim sledijo, česar sem res vesel," pa je po uvrstitvi v četrtfinale dejal Romun s slovensko selektorsko taktirko Gheorghe Cretu.

Ni pozabil na moža, ki ni v središču pozornosti

Slovenci bodo četrtfinalnega tekmeca dobili po ponedeljkovem dvoboju med Nizozemsko in Ukrajino, četrtfinale v Stožicah pa jih čaka v sredo ob 21. uri. "V tišini se že pripravljamo na četrtfinale, naš štab se že pripravlja na oba mogoča nasprotnika. Ko bo čas, bomo povsem pripravljeni," pravi Cretu.

Ta se je po zmagi najprej čustveno veselil z igralci in večino štaba na igrišču, nato pa odhitel na medijsko tribuno. Na tej z razdalje vse dogajanje opazuje in vestno beleži nepogrešljivi mož iz ozadja, statistik Bogdan Szczebak. Z močnim objemom je dal vedeti, da delo Poljaka - v klubskih barvah sta bila pogosto na nasprotnih straneh, v zadnji sta "bila bitke" v poljskem prvenstvu -, pa čeprav ta ni pod najmočnejšimi žarometi, še kako ceni.

Gheorghe Cretu celotno dogajanje doživlja zelo čustveno. Kako ceni tudi delo tistih členov, ki niso pod žarometi, je dokazal po tekmi, ko je prišel na medijsko tribuno in močno objel statistika Bogdana Szczebaka. Foto: Anže Malovrh/kolektiff

Ne razmišljajo o tem, kdo bo tekmec

Slovenska zasedba ima zdaj, tako kot po koncu skupinskega dela, tri dni tekmovalnega premora. "Odmor bo prišel prav, ker je fizično zelo naporno. Imamo pa na srečo malo več časa, da se spočijemo, naberemo energijo in v sredo pustimo srce na igrišču. O tekmecu ne razmišljamo vnaprej. Razmišljamo le o nas samih, o tem, da se dobro spočijemo, saj je najpomembnejše, kar se dogaja pri nas. Ko bo enkrat znan tekmec, bomo začeli razmišljati tudi o njem."

Če bodo Slovenci v sredo pozno zvečer zmagali, se bodo nato preselili v Katovice, ki bodo v soboto in nedeljo prizorišče polfinalnih tekem in tekem za odličja.