Četrtfinale, sadna torta in vse najboljše iz ust 11.000 gledalcev #video

kapetan tine urnaut na 34. rojstni dan z rojaki do četrtfinala

V slovenskem odbojkarskem taboru bo danes še zelo veselo. Odbojkarji so izpolnili prvi cilj, igranje zadnje mogoče domače tekme, ki jo bodo dočakali v sredo ob 21. uri, ko jim bo v četrtfinalu nasproti stal zmagovalec ponedeljkovega dvoboja med Nizozemsko in Ukrajino.

Po napredovanju v četrtfinale so navijači v Stožicah z glasnim aplavzom in v ritmih slovenskih ponarodelih pesmi pozdravili slovenski korak naprej k poti v Katovice, ki bodo konec prihodnjega tedna gostile polfinale in tekmi za odličja. Sledila pa je še posebna čestitka kapetanu Tinetu Urnautu, ki prav danes praznuje 34. rojstni dan.

Tine Urnaut se je na 34. rojstni dan veselil uvrstitve v četrtfinale svetovnega prvenstva. Foto: Anže Malovrh/kolektiff

"Občinstvo je fantastično. Neko točko, ko mogoče pri nasprotniku, ko jo doseže, nima take vrednosti, pri nas dobi desetkrat večjo vrednost. Energije imaš ob takih navijačih skoraj neomejeno, tako da je prelepo igrati pred njimi," je Urnaut v mešani coni izpostavil pomembnost glasnih tribun.

Kaj ga čaka v nadaljevanju večera, še ni vedel, je pa povedal, da ga je presenečenje pričakalo že pred tekmo. "Sadno torto s strani hotela sem že dobil, tako da sem že za to hvaležen." Večer bo zagotovo vesel, rojstnodnevno vzdušje pa se bo nadaljevalo tudi jutri, ko bo 32 let dopolnil še en reprezentant na tem prvenstvu Danijel Koncilja.