Na voljo še dve četrtfinalni vstopnici. Kdo ju bo pospravil v žep?

Danes bosta znana še zadnja četrtfinalista 20. svetovnega prvenstva v odbojki za moške. Na popoldanski tekmi se bodo Srbi za četrtfinale pomerili z Argentino, zvečer pa sledi še obračun Brazilije in Irana. Za presenečenje so v ponedeljek v Stožicah poskrbeli Ukrajinci , ki so z navdahnjeno igro odpravili Nizozemce, tako da se bodo v sredinem četrtfinalu ob 21. uri v Stožicah pomerili s Slovenci.

Dogajanje svetovnega odbojkarskega prvenstva se je znova preselilo na Poljsko, v Glivice, kjer bosta danes znana še zadnja četrtfinalista tekmovanja. Trije četrtfinalni pari so Slovenija – Ukrajina, Italija – Francija in Poljska – ZDA.

Ob 17.30 bodo na parket na Poljskem stopili Srbi, ki so v skupinskem delu v relativno nezahtevni skupini upravičili vlogo velikega favorita in s 3:0 premagali vse tri nasprotnike: Ukrajino, Tunizijo in Portoriko. Nasproti jim bodo stali Argentinci. Bronasti z zadnjih olimpijskih iger v skupinskem delu v Stožicah niso bili prepričljivi, napredovali so kot najboljša tretjeuvrščena reprezentanca: s 3:2 so premagali Egipt, z 2:3 pa so izgubili proti Iranu in Nizozemski.

Brazilce v osmini finala zvečer čaka Iran. Foto: Volleyballworld

Zmagovalec dvoboja med Srbijo in Argentino se bo v četrtfinalu v četrtek pomeril z zmagovalcem večernega srečanja osmine finala med Brazilijo in Iranom. Južnoameričani so skupinski del odprli z zmago po tie-breaku nad Kubo, nadaljevali pa z dvema zmagama brez oddanega niza nad Japonsko in Katarjem.

Na drugi strani so azijski prvaki Iranci v svoji skupini zasedli drugo mesto, s 3:2 so premagali Argentino, s 3:1 Egipt, v boju za prvo mesto pa z 1:3 klonili proti Nizozemcem.

Slovenski odbojkarji se bodo v sredo ob 21. uri za polfinale pomerili z Ukrajino. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenci v sredo na najpomembnejši reprezentančni tekmi leta

Prvenstvo se bo v Stožicah nadaljevalo v sredo, ko bodo oči slovenski ljubiteljev odbojke uprte v večerno tekmo med Slovenci in Ukrajinci (21. uri). Slovenski odbojkarji so v osmini finala izločili Nemčijo, Ukrajinci pa so v ponedeljek presenetljivo zlahka končali pot Nizozemcev. Pred Slovenci je najpomembnejša tekma reprezentančne sezone. Zmaga pelje na Poljsko in v boj za odličja, poraz pa bi pokopal sanje o odličju.

Zmagovalec slovensko-ukrajinskega dvoboja se bo v polfinalu v Katovicah v petek pomeril z zmagovalcem sredinega prvega četrtfinala, v katerem se bodo v poslastici udarili olimpijski prvaki Francozi in evropski prvaki Italijani.

Svetovno prvenstvo v odbojki za moške, osmina finala* Torek, 6. september (Glivice)

17.30 Srbija - Argentina

21.00 Brazilija - Iran



*v četrtfinalu: Slovenija, Italija, Poljska, ZDA, Francija, Ukrajina