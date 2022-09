Podvig Ukrajincev v Stožicah: Velika zmaga za reprezentanco, za našo državo

Ukrajinski odbojkarji so v Stožicah spisali lepo zgodbo, v osmini finala svetovnega prvenstva so na kolena s 3:0 spravili favorizirano Nizozemsko in se uvrstili v sredin četrtfinale, v katerem jim bo ob 21. uri nasproti stala Slovenija. "Velika zmaga za reprezentanco, za našo državo. Preprosto smo morali zmagati. Rok Možič, pazi se nas, prihajamo," se je po največjem uspehu Ukrajine na svetovnih prvenstvih smejalo sprejemalcu Jevgeniju Kisiljuku, ki je pred dobrim letom dni z Mariborom postal slovenski državni prvak.

Slovenski odbojkarji so v ponedeljek zvečer dobili četrtfinalnega tekmeca na svetovnem prvenstvu. To bodo Ukrajinci, ki so vstopnico za nastop na svetovnem prvenstvu dobili, potem ko je Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) Rusiji zaradi agresije na Ukrajino vzela gostiteljstvo in jo kaznovala s prepovedjo nastopa.

Ukrajinci so ponujeno priložnost izkoristili z obema rokama. V skupinskem delu v Katovicah so po porazu s favorizirano Srbijo s 3:0 premagali Tunizijo in s 3:1 Portoriko ter napredovali z drugega mesta. Usoda jim je v osmini finala namenila favorizirano Nizozemsko, a Ukrajinci, ki na prvenstvu igrajo brez rezultatskega pritiska, so tulipane povsem nadigrali in po slabi uri in pol že slavili največji uspeh na svetovnih prvenstvih. Na teh so šele drugič, pred 24 leti so bili 10.

"Neverjetna čustva, Možič, pazi se nas"

"Zelo pomembna, tako za našo reprezentanco kot za našo Ukrajino. Preprosto smo morali zmagati," pravi ukrajinski sprejemalec Jevgenij Kisiljuk. "Neverjetna čustva, za nas je ta zmaga zelo pomembna, tako za našo reprezentanco kot za našo Ukrajino. Preprosto smo morali zmagati. V zadnjem letu nam zaradi dogajanja ni bilo lahko, fantom, ki igrajo v tujini, v Franciji in Italiji, je bilo lažje, a sam sem igral doma in ni bilo lahko. Nizozemci so odlična ekipa, večkrat smo že igrali proti njim, pa smo vedno izgubili, ali z 1:3, 2:3, tudi na evropskem prvenstvu, danes pa ... Danes je bila osredotočenost zelo pomembna. Pomembna zmaga," je bil po velikem uspehu vesel sprejemalec Jevgenij Kisiljuk, ki ima na Slovenijo lepe spomine.

Pred enim letom je igral za OK Merkur Maribor in mu pomagal končati 16-letno prevlado ACH Volleyja na slovenskih igriščih.

Ob naslovu državnega prvaka si je slačilnico delil z mladim slovenskim sprejemalcem Rokom Možičem, za katerega ima pred sredino tekmo sporočilo: "Rok Možič, pazi se nas, prihajamo (smeh, op. a.)."

"Zavedamo se kakovosti Slovenije, a dobro bomo pripravljeni"

Slovenci in Ukrajinci se bodo pomerili v sredo ob 21. uri. "Spremljali smo tekmo med Slovenijo in Nemčijo, odlična atmosfera v dvorani, pripravljeni smo na boj pred polno dvorano. Zavedamo se, da ima Slovenija odlično reprezentanco z izkušenimi posamezniki, ki igrajo v kakovostnih klubih in ligah. Imajo dober servis, dober blok, treba bo biti zelo osredotočen pri sprejemu. Dobro se bomo pripravili," je še dodal 27-letnik.

Zmagovalec sredinega srečanja se bo preselil v Katovice, kjer se bo v sobotnem polfinalu pomeril z zmagovalcem četrtfinalnega dvoboja med Italijo ter drugim četrtfinalistom (Francija ali Japonska).