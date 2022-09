Slovenski odbojkarji so si četrtfinale zagotovili v soboto, ko so pred domačimi gledalci premagali Nemčijoin z napredovanjem v izločilne boje poskrbeli za najboljšo slovensko uvrstitev na svetovnih prvenstvih do zdaj (pred štirimi leti so bili 12.).

Foto: FIVB Vloga favorita je bila na strani odličnega korektorja Nimirja Abdela-Aziza in tulipanov. Nizozemci so s skupinskim delom opravili odlično, v osmino finala so napredovali s tremi zmagami in osmimi točkami. S 3:0 so premagali Egipt, s 3:2 Argentino in 3:1 Iran.

Na drugi strani so bili Ukrajinci, ki so si mesto na prvenstvu priigrali, potem ko je Mednarodna odbojkarska organizacija odvzela gostiteljstvo Rusiji in ji prepovedala nastop. V skupini na Poljskem so zasedli drugo mesto. Po porazu s favorizirano Srbijo so s 3:0 premagali Tunizijo in s 3:1 Portoriko. Njihova prednost je, da nimajo česa izgubiti. In to so izkoristili. V ponedeljkovem dvoboju osmine finala so Nizozemce z močnimi servisi povozili s 3:0 v nizih, ki so jih dobili na 16, 19 in 18.

Foto: FIVB

Ukrajinci so Nizozemce zasenčili že v uvodnem nizu, hitro so si priigrali sedem točk naskoka in povedli z 12:5. V nadaljevanju niso popustili niti za ped, vseskozi so bili korak pred favoriziranimi tekmeci in v prvem nizu zanesljivo zmagali s 25:16.

Izbranci italijanskega strokovnjaka na nizozemski klopi Roberta Piazze so v nadaljevanju skušali povezati svoje vrste in uveljaviti svoje prednosti, a so imeli Ukrajinci na vse njihove poskuse pripravljene odgovore. Izbranci latvijskega strokovnjaka na ukrajinski klopi Ugisa Krastinša so bili predvsem suvereni v drugi polovici drugega niza, po njihovem vodstvu z 20:15 pa je bilo jasno, da bodo v nizih povedli z 2:0.

Ukrajinci so v tretjem nizu nadaljevali s poletno igro, favorizirane Nizozemce so zasenčili v vseh prvinah igre ter jim prizadejali boleč poraz.

"O tekmecu vnaprej ne razmišljamo. Razmišljamo le o nas samih, o tem, da se dobro spočijemo, saj je najpomembnejše, kar se dogaja pri nas. Ko bo enkrat znan tekmec, bomo začeli razmišljati tudi o njem," je po napredovanju v četrtfinale dejal kapetan Slovencev Tine Urnaut. Slovenci bi se v primeru napredovanja v Katovice v sobotnem polfinalu tam pomerili z zmagovalcem četrtfinalnega dvoboja med Italijo ter drugim četrtfinalistom (Francija ali Japonska).

Olimpijski prvaki proti azijskim podprvakom za četrtfinale z evropskimi prvaki

Po koncu nizozemsko-ukrajinskega dvoboja bo v Stožicah na sporedu še zadnja ljubljanska tekma osmine finala. Na oder bodo stopili olimpijski prvaki in zmagovalci zadnje izvedbe lige narodov Francozi in Japonci.

Francozi se bodo za četrtfinale zvečer udarili z Japonsko. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Galski petelini so v skupinskem delu igrali v slovenski skupini in s tremi zmagami zasedli prvo mesto. Kamerun in Nemčijo so premagali s 3:0, Slovence pa po preobratu in tie-breaku. Azijski podprvaki so v skupini zasedli drugo mesto, s 3:0 so premagali debitanta Katar, s 3:1 Kubo, z 0:3 pa so izgubili z Brazilci.

Zmagovalec večernega obračuna se bo v četrtfinalu pomeril z evropskimi prvaki Italijani.

Zadnja četrtfinalista bosta znana v torek

V torek sledita še zadnji tekmi osmine finala, Srbi se bodo za četrtfinale merili z Argentino, Brazilci z Iranom.

Svetovno prvenstvo v odbojki za moške, osmina finala* Ponedeljek, 5. september (Ljubljana)

Nizozemska : Ukrajina 0:3 (16, 19, 18)

21.00 Francija - Japonska Torek, 6. september (Glivice)

17.30 Srbija - Argentina

21.00 Brazilija - Iran



*že v četrtfinalu: Slovenija, Italija, Poljska, ZDA