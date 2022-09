Slovenska odbojkarska reprezentanca odšteva ure do premiernega nastopa v polfinalu svetovnega prvenstva, v katerega so se ob njej uvrstili še glavni gostitelj Poljska, Brazilija in Italija. Uvodni polfinalni obračun bodo v soboto ob 18. uri odigrali Poljaki in Brazilci, Slovenci pa se bodo z zahodnimi sosedi pomerili ob 21. uri.

Slovenija, Italija, Poljska in Brazilija so štiri reprezentance, ki ostajajo v igri za odličja 20. svetovnega odbojkarskega prvenstva za moške. Slovenski in italijanski odbojkarji so si polfinale priigrali v sredo v Ljubljani in se dan zatem s čarterjem preselili v Katovice, Poljaki in Brazilci pa so si napredovanje zagotovili v četrtek v Glivicah.

Gostitelji in Brazilci z več časa za pripravo na nedeljo

Prvi sobotni polfinale bo na sporedu v soboto ob 18. uri, drugi ob 21. uri. Gostitelji zaključnih bojev Poljaki bodo podobno kot lani, ko so gostili zaključek evropskega prvenstva, igrali v prvem polfinalu (lani so jih v tem premagali Slovenci), tako da bodo imeli več časa za pripravo na nedeljski del.

Slovenci in Italijani pa se bodo za finale pomerili v soboto pozno zvečer, tekma v dvorani Spodek je predvidena ob 21. uri.

Nedeljska tekma za tretje mesto bo ob 18. uri, finale pa ob 21. uri.