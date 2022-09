Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo po eni najpomembnejših zmag doslej v slovenski odbojki, kot se je po sredini četrtfinalni zmagi svetovnega prvenstva nad Ukrajino in zgodovinski uvrstitvi v polfinale izrazil kapetan Tine Urnaut, v popoldanskih urah preselila v Katovice, kjer bo v sobotnem polfinalu igrala proti Italijanom. Slovenci po zadnji domači tekmi nove odbojkarske pravljice niso zmogli prehvaliti znova sijajnega občinstva v Stožicah in izrazili upanje, da jih bo čim več navijačev bodrilo tudi na Poljskem. "Ostanite z nami," sporoča selektor Gheorghe Cretu, Jan Kozamernik pa dodaja: "Vsakemu, ki bo prišel v Katovice, bomo neizmerno hvaležni."

Slovenski odbojkarji se bodo po treh osvojenih srebrnih kolajnah na zadnjih štirih evropskih prvenstvih konec tedna prvič v zgodovini borili še za odličja na svetovnem prvenstvu. Selitev na sklepni del največjega reprezentančnega odbojkarskega tekmovanja so si zagotovili s četrtfinalno zmago nad Ukrajino, ki so jo v navijaškem peklu pred 11 tisoč gledalci premagali s 3:1 v nizih.

Slovenski odbojkarji so v zadnjem tednu in pol na krilih sijajnega navijaškega vzdušja v Stožicah pisali zgodovino in se premierno uvrstili v polfinale svetovnega prvenstva. Zdaj se selijo v Katovice, kjer upajo, da jih bo spodbujalo čim več Slovencev. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

"Take energije ni nikjer na svetu"

Slovenska odbojkarska pravljica je s to generacijo tako spisala novo, "svetovno" poglavje, pri katerem so pomembno vlogo igrali tudi srčni navijači, ki so v zadnjem tednu in pol naše odbojkarje nosili na svojih krilih, tekmecem pa oteževali delo, da so se jim marsikdaj zatresle roke. Slovo od ljubiteljev odbojke je bilo, tako kot leta 2019, ko so Stožice gostile evropsko prvenstvo, prešerno, slovenski odbojkarji pa upajo, da se jim bo čim več navijačev pridružilo na tribunah dvorane Spodek v Katovicah.

Slovenska veselica po uvrstitvi v polfinale svetovnega prvenstva:

"Naši navijači so bili znova fenomenalni. Take energije ni nikjer na svetu, mi pa se hranimo s to energijo. S seboj na Poljsko bomo nesli vso energijo, ki so nam jo dali. Ne bojim se, da bi nam je konec tedna manjkalo. Hvala jim. Igrati pred domačimi gledalci mi pomeni največ, zahvala zvezi, da nam je to omogočila. Realno, ta generacija doma ne bo več videla kaj drugega kot svetovno ligo in kakšno prijateljsko tekmo. Mi še nismo dosegli cilja. Gremo set po set, tekmo po tekmo, brez evforije, a z visokim ciljem," se je po napredovanju v polfinale dodatnemu igralcu na tribunah zahvalil bloker Jan Kozamernik.

"Naši navijači so bili znova fenomenalni. Take energije ni nikjer na svetu, mi pa se hranimo s to energijo. S seboj na Poljsko bomo nesli vso energijo, ki so nam jo dali. Ne bojim se, da bi nam je konec tedna manjkalo," pred selitvijo na Poljsko pravi Jan Kozamernik

"Vsa čast, kakšne navijače imamo"

"Za takšne trenutke živimo, takšne tekme, zaključki pred takšnimi navijači so najlepše, kar si človek lahko zamisli. Škoda, da Stožice niso še malo večje, ker bi se zagotovo napolnile brez težav. Slovenci smo neverjetni. Kdorkoli pride na tekmo, tudi z drugih držav, mi reče, da vsa čast, kakšne navijače imamo. Lahko smo res veseli in ponosni nanje, da nam stojijo ob strani tudi v težkih trenutkih, da ljudje tudi po koncu tekme ostanejo, 15, 20 minut, rajajo z nami, se veselijo, nam privoščijo iz srca," pa navijaške podpore ni mogel prehvaliti mladi sprejemalec Rok Možič, ki je proti Ukrajini prispeval zmagovito točko.

Fotogalerija četrtfinalne tekme (foto: Siniša Kanižaj/Sportida):

"Kdorkoli pride na tekmo, tudi z drugih držav, mi reče, da vsa čast, kakšne navijače imamo. Lahko smo res veseli in ponosni nanje, da nam stojijo ob strani tudi v težkih trenutkih." Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

"Vsakemu, ki bo prišel v Katovice, bomo hvaležni"

Slovenci so se od navijaške armade poslovili, tako kot so se želeli, v zmagovitem slogu, zdaj pa upajo, da jih čim več navijaških grl pričaka tudi na Poljskem. Tam se bodo v ponovitvi lanskega finala evropskega prvenstva v isti dvorani, Spodek Areni, v soboto pomerili z Italijani. Slovenski in italijanski odbojkarji bodo v Katovice odpotovali danes ob 16.25 uri s čarterskim letom z letališča Jožeta Pučnika.

"Verjamem, da bo na tekmi proti Italiji polno Slovencev. Verjamem, da bodo prišli v velikem številu, ne takšnem, kot so bili v Stožicah, ker je tudi dvorana manjša (smeh, op. a.), ampak zagotovo lahko pričakujemo veliko število navijačev. Veselim se vsakega, ki bo prišel, vsakemu bomo hvaležni," se bučne podpore nadeja Kozamernik.

"Vsakega, ki bo prišel, se veselimo, vsakemu bomo hvaležni." Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Iz Odbojkarske zveze Slovenije so sporočili, da "bodo vstopnice, ki jih bo za ogled tekem na Poljskem v okviru kvote Mednarodne odbojkarske zveze prejela Odbojkarska zveza Slovenije, navijačem na voljo le v okviru aranžmajev turistične agencije Palma od danes od 8. ure. Navijači, ki bodo na Poljsko potovali v lastni režiji, lahko vstopnice dobijo le pri poljskih organizatorjih , če bodo le-te še na voljo." V Katovicah bo v t. i. slovenski hiši organizirano tudi navijaško druženje.

"Ostanite z nami"

Kako ceni slovensko občinstvo, je že večkrat v času prvenstva dal vedeti selektor Slovencev Gheorghe Cretu, ki je po lepi sredi na družbenem omrežju sporočil "Nobena beseda ni dovolj za vašo veliko podporo in te fantastične dni v Stožicah!! Se vidimo kmalu v Katovicah! Ostanite z nami!"