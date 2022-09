Skoči in daj 5ko: Posnemi video in sodeluj v nagradni igri

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

NAGRADNA IGRA: Skoči in daj 5ko!

V okviru letošnjega svetovnega prvenstva v odbojki na Sportalu organiziramo posebno nagradno igro Skoči in daj 5ko! Posnemi videoposnetek in sodeluj v nagradni igri.

Ljubitelje odbojke in vse, ki imate radi športne spektakle, vabimo, da posnamete videoposnetek, kako podate "petko" prijatelju, in ga objavite s ključnikom #skociza5ko na svojem družabnem profilu na omrežjih Facebook, Twitter, Instagram, Tik-tok ali YouTube, zraven pa označite prijatelja ter ga izzovite, da tudi on posname videoposnetek.

KAKO SODELOVATI? 1. Posnemi videoposnetek, kako podaš "5ko" prijatelju. 2. Objavi ga na svojem družabnem profilu (FB, TW, IG, YT, TIK-TOK). 3. Označi ga z #skociza5ko in označi @prijatelja ter ga izzovi.

Vsi, ki boste sodelovali, boste vključeni v nagradno žrebanje, v katerem bomo izžrebali pet srečnežev, ki bodo prejeli super nagrade.

TUKAJ si lahko ogledaš "5ke" preostalih sodelujočih in videopposnetke deliš med prijatelji.