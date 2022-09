"Morate razumeti, da jaz s to ekipo nisem ničesar izumil. Ekipa je takšna že leta in včasih jih moraš le opomniti, česa so sposobni in da se morajo zavedati, da nimamo igralca, ki bi sam dosegel 40 točk. Imamo pa 14 fantov, od katerih lahko vsak doseže točko, in skupaj lahko zmagamo," je po uvrstitvi slovenskih odbojkarjev v polfinale svetovnega prvenstva in po enem največjih uspehov slovenske odbojke, če ne največjem, poudaril slovenski selektor Gheorghe Cretu.

Slovenski odbojkarji so ena izmed najboljših štirih reprezentanc na svetu. Z zmago nad Ukrajino (3:1) so Slovenci na krilih razprodanih Stožic postavili nov velikanski mejnik slovenskega športa. In čeprav je večina odbojkarskih strokovnjakih napovedovala gladko zmago Slovenije, so tudi Ukrajinci v sredo več kot dokazali, da se niso brez razloga uvrstili v četrtfinale svetovnega prvenstva. Še posebej v prvem nizu so bili Ukrajinci nerešljiva uganka, ki pa so jo Slovenci v nadaljevanju vendarle rešili in se veselili zasluženega uspeha.

"Tekma se res ni začela po naših željah, a to je kvaliteta slovenske reprezentance. Vsak prispeva svoj del k rezultatu, vsak želi pomagati ekipi in mislim, da ravno to na koncu dela to ekipo tako močno. Morate razumeti, da jaz s to ekipo nisem ničesar izumil. Ekipa je takšna že leta in včasih jih moraš le opomniti, česa so sposobni in da se morajo zavedati, da nimamo igralca, ki bi sam dosegel 40 točk. Imamo pa 14 fantov, od katerih lahko vsak doseže točko, in skupaj lahko zmagamo. To je pomembna značilnost te ekipe," je po koncu tekme poudaril Romun na slovenski klopi Gheorghe Cretu, ki je tudi v najtežjih trenutkih znal umirit slovenske fante in najti odgovor na ukrajinsko igro.

Slovenci so na koncu slavili s 3:1. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

"Ukrajinci nas niso z ničimer presenetili, točno smo vedeli, kaj se dogaja. Tehnično smo tekmo slabo odprli, nismo bili prepričljivi. Vsi vedo, da sem obseden s temi stvarmi. Ukrajinci so točke dosegali na račun naših napak, tehnično nismo bili na pravi ravni. Potem so bili tu še živci in pritisk, ker so pred tekmo vsi govorili, da moramo zmagati s 3:0. A to ne gre tako zlahka. Ukrajina je res kakovostna ekipa, bili so blizu tega, da bi uničili Srbe, povozili so Nizozemce. Na tisti tekmi nisem videl trenutka, na katerem bi Ukrajinci v igri trpeli, in to je dober pokazatelj, kako kakovostna reprezentanca so," je po obračunu dejal Cretu, ki je z nekaj menjavami, med drugim sta svoje delo izvrstno opravila Rok Možič in Gregor Ropret, preobrnil potek srečanja.

"Fantje so po prvem nizu na igrišče stopili z drugačno energijo." Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Ukrajinci so v osmini finala Nizozemce razbili s servisi in blokom in že začetek četrtfinalnega obračuna je pokazal, da bi s tema elementoma lahko imeli težave tudi Slovenci. "Imajo kapetana, ki jih drži skupaj, ki dobro servira. Vso spoštovanje Ukrajini in spoštovanje mojim fantom, ki so ohranili zbranost. Vedeli smo, da se lahko zgodijo takšni trenutki kot v prvem nizu. V nekem trenutku nam ni šlo nič po načrtu. Na trenutke me je tekma spominjala na tisto s Francijo. Tudi takrat smo igrali res dolge točke. A danes smo tekmo odprli le na moč, hoteli smo pokazati, da smo močni, napadali smo na povsem napačen način, hoteli smo z glavo skozi zid," se je igre v prvem nizu dotaknil Romun.

Slovenski odbojkarji tudi nato sicer niso pokazali tako blesteče predstave, kot so jo že v preteklosti, a so z mirnostjo in borbenostjo ob pomoči polne dvorane vendarle dosegli želeni rezultat. Tudi po težavah v prvem nizu se niso ustrašili pritiska, stvari pa so počasi, a vztrajno postavljali na svoje mesto. "Fantje so po prvem nizu na igrišče stopili z drugačno energijo. Bili smo zmožni prilagoditi svojo igro in Slovenija je pokazala igro, ki jo krasi že vse prvenstvo," je dejal Cretu.

Levoroki nevarnosti

Veliko težav je Sloveniji v sredo povzročala levoroka ukrajinska naveza Oleg Plotnicki - Vasilj Tupči. Tudi pri Italiji med drugim blestita levičarja Alessandro Michieletto in Yuri Romano, ki sta bila italijanski jeziček na tehtnici tudi v finalu evropskega prvenstva med Slovenijo in Italijo lani. "Vseeno mi je, koliko levorokih igralcev imajo. Zaradi mene lahko imajo tudi tri. To ni bistvenega pomena, pomembno je ogromno drugih zadev. To za nas ni nobena pomembna razlika. Tudi ko sem bil na Poljskem, smo igrali z dvema levorokima igralcema in to za nas ni pomenilo nobene razlike. Pomembno je, kako razmišljaš," je bil jasen 54-letni romunski strokovnjak.

Ukrajinci so bili zahtevni nasprotniki. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

"Tekem si mi ni treba ogledati v živo, vse tekme si lahko stokrat pogledam doma in analiziram čisto vsako podrobnost. Na Italijo se bomo pripravili tako, kot smo se na vse nasprotnike do zdaj, in povsem bomo osredotočeni le na to nalogo. Na tistem finalu med Italijo in Slovenijo na evropskem prvenstvu sem bil v dvorani na Nizozemskem, tekmo sem si ogledal v živo. Videl sem dve ekipi, od katerih sta imeli obe možnost zmagati. Odločila je ena točka ali dve, da so Italijani na koncu osvojili zlato. To je nov trenutek in zdaj gre vse znova," se je k naslednjemu slovenskemu nasprotniku obrnil Cretu.

Štern: Res so nam pomagali

Ukrajinci so ne le v prvem nizu, ampak vso tekmo kazali visoko raven igre. "Ukrajinci so od prve točke pritisnili na nas. Igrali so na res visoki ravni in nam povzročili veliko težav. Imeli smo veliko težav v napadu, naredili smo tudi kakšno napako preveč, a na koncu nam je na srečo uspelo. Vsak igralec v ekipi je prispeval svoj delež in mislim, da je znova odločila ta naša ekipna igra, ki nas je popeljala v finale. Vsak niz smo se dvigovali, a bila je res težka tekma. Zdaj se moramo najprej spočiti, ne smemo se ozirati nazaj. Zdaj smo v polfinalu svetovnega prvenstva, tu so zbrane vse najboljše ekipe sveta, če želimo doseči svoje sanje, ne igra pomembne vloge, kdo nam stoji nasproti," pa je po tekmi dejal Tonček Štern.

Slovenci si želijo bučne podpore tudi na Poljskem. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Tekma proti Ukrajini je bila za Slovenijo hkrati zadnja v Stožicah, kjer so slovenski navijači v zadnjih dneh iz obračuna v obračun čarali izjemno kuliso. "Navijači so bili od prve do te zadnje tekme neverjetni, res so bili naš sedmi igralec. Res so nam pomagali. V težkih trenutkih so nas bodrili, nam stali ob strani in mislim, da so tudi oni zaslužni za ta uspeh. Upam, da jih bo tudi na Poljskem čim več," je slovenske navijače še pozval Štern.

Slovenski in italijanski odbojkarji bodo s čarterskim poletom danes odpotovali v Katovice, kjer jih v soboto čaka polfinalna tekma svetovnega prvenstva.

Preberite še: