Z ne najboljšo igro v polfinale SP

Slovenski odbojkarji so izpolnili cilj in se uvrstili na zaključek prvenstva na Poljsko. V četrtfinalu proti presenetljivemu tekmecu, ki pa je svojo igro dokazal, da se je zasluženo uvrstil med najboljših osem ekip, niso pokazali tako blesteče predstave, kot so jo že znali v preteklosti, a so z mirnostjo in borbenostjo ob pomoči polne dvorane vendarle prišli do želenega rezultata.

Fotogalerija s tekme (Siniša Kanižaj/Sportida);

Potrebovali so nekaj časa, da so ujeli ritem, da je bila njihova igra vsaj podobna prejšnjim na prvenstvu. Prvi niz so izgubili, se mučili v drugem in tudi polovico tretjega, nato pa so se ob spodbudi bučnega občinstva vendarle razigrali. Ob koncu so sicer imeli nekaj težav zaključiti tekmo, a to je vendarle uspelo mlademu Roku Možiču, ki je bil že prej med najzaslužnejšimi za slovensko prednost.

Ukrajinci so v osmini finala Nizozemce razbili s servisi in z blokom, že začetek četrtfinalnega obračuna je pokazal, da bi s tema elementoma lahko imeli težave tudi Slovenci. Prvi dve točki na tekmi so gosti dosegli z blokoma, z blokiranjem Tineta Urnauta so tudi povedli z 9:6. Zagotovo je to vlilo nekaj strahu slovenskim napadalcem, ki so storili še tri zaporedne napake in na semaforju je bilo 6:13. Ker Ukrajinci niso popuščali, Slovenci pa tudi niso našli ritma dobrih servisov, se do konca razlika ni zmanjšala, Ukrajina pa je prišla do vodstva z 1:0.

Klemen Čebulj je bil tisti igralec, ki je na začetku drugega niza potegnil soigralce iz anemičnega stanja. Po njegovem bloku je bilo 4:1, uspešen je bil tudi v napadu, bil je najbolj zaslužen za vodstvo z 11:8. Toda prave pomoči napadalcev, predvsem Tončka Šterna, ki nikakor ni mogel zaključiti napada, ni imel. Posledica je bila, da so Ukrajinci pri izidu 12:13 prešli v vodstvo.

Štern je moral na klop, v igro je vstopil Rok Možič (že prej je Dejana Vinčića na mestu podajalca zamenjal Gregor Ropret). In mladi Mariborčan je v igro vnesel potrebno energijo in pobudo spet preselil na slovensko stran. Po točki Urnauta je Slovenija že vodila z 19:16. Pozneje tudi s 23:20, kar pa ni bilo dovolj za miren zaključek. Gosti so ubranili dve zaključni žogi, izenačili na 24:24, toda naslednji dve točki sta bili vendarle slovenski, tako da je prišlo do izenačenja na 1:1.

Začetek tretjega niza je bil izenačen, v njegovem drugem delu pa so se Slovenci vendarle razigrali. Igra je postala raznovrstnejša, Ropret je začel bolj zaposlovati blokerja, tako da sta Jan Kozamernik in Jan Pajenk začela zbirati točke s prvim tempom. Varovanci Gheorgheja Cretuja so z blokom prešli v vodstvo s 16:15, potem pa prednost le večali. Ob koncu so sicer imeli nekaj manjših težav, a so jih rešili, Čebulj pa je z asom niz končal.

Nekaj časa je nato še trajal odpor Ukrajincev, toda po izidu 8:8 niso mogli več zaustaviti slovenskega naleta. Gostitelji so povedli s 15:10, nato vodili s 24:19, toda tekmec se ni in ni hotel predati. Servisi Olega Plotnickija, najboljšega ukrajinskega igralca in fenomenalnega izvajalca začetnih udarcev, so Ukrajince pripeljali do izida 23:24, v dvorani je bilo čutiti nekaj panike, a vse se je po zaslugi uspešne napadalne akcije Možiča srečno končalo. Cretu, ki je le 18 dni pred prvenstvom prevzel ekipo, je držal obljubo in fante popeljal na Poljsko, zdaj pa napovedal, da gredo v Katovice po kolajno.