Zgodovinski uspeh: Slovenci v polfinalu SP!

Slovenska odbojkarska reprezentanca se veseli novega velikega uspeha. V četrtfinalu svetovnega prvenstva je v polnih Stožicah s 3:1 (-18, 24, 19, 23) premagala Ukrajince in se prvič v zgodovini uvrstila v polfinale največjega odbojkarskega reprezentančnega tekmovanja. Slovenci se bodo za odličja borili v Katovicah, od koder so se lani vrnili z naslovom evropskih podprvakov. V sobotnem polfinalu jih čakajo Italijani, ki so v poslastici s 3:2 premagali Francijo

Svetovno prvenstvo v odbojki, četrtfinale Sreda, 7. september (Ljubljana)

Slovenija : Ukrajina 3:1 (-18, 24, 19, 23)

Dvorana Stožice, gledalcev 11.000, sodnika: Maroszek (Pol), Alrousi (ZAE).

Slovenija: T. Štern 1, Pajenk 9, Kozamernik 9, Gasparini, Vinčić, Štalekar, Koncilja, Klobučar, Kovačič, Ž. Štern, Ropret 1, Urnaut 11, Čebulj 23, Možič 7.

Ukrajina: Polujan, Drozd 9, Ševčenko, Plotnickij 30, Brova, Ostapenko, Semenjuk 9, Fomin, Tupčij 12, Kovalov 10, Ščitkov, Kanajev, Kisiljuk, Sinicia.

Tako Slovenci kot Ukrajinci so še pred večernim obračunom, ki je potekal v znova izjemni atmosferi Stožic, vknjižili najboljši rezultat na svetovnih prvenstvih. Oboji na mundialu sodelujejo šele drugič, oboji so si prvič priigrali četrtfinale. Slovenci so zanj v osmini finala izločili Nemce (3:1), Ukrajinci, ki so se na prvenstvo uvrstili, potem ko so Rusiji zaradi agresije nanjo odvzeli gostiteljstvo in ji prepovedali nastop, pa s presenetljivo lahkostjo Nizozemce (3:0).

Vloga favorita je bila na strani evropskih podprvakov, prednosti Ukrajincev pa ta, da lahko igrajo brez pritiska, saj da nimajo česa izgubiti. In res, začeli so silovito, poletno, Slovenci v uvodnem nizu niso našli rešitve za njihov napad, največ preglavic sta jim po napovedih povzročala levoroka kapetan Oleg Plotnitski in Vasilij Tupči. Ob ukrajinskem vodstvu z 22:14 je Romun na slovenski klopi Gheorghe Cretu posegel po prvi menjavi in v igro namesto Dejana Vinčića poslal Gregorja Ropreta. Slovenci stika s tekmecem v uvodnem nizu niso več našli, Ukrajinci so povedli z 1:0 (25:18).

Foto: Siniša Kanižaj/Sportida Tudi v nadaljevanju Slovenci niso uspeli uiti, Cretu je v igro poslala še Roka Možiča, slovenska zasedba je bila v nadaljevanju večinoma v vodstvu, a največ za tri točke. Ob koncu niza je povedla s 23:20, a niza ni uspela mirno pripeljati do konca. Požrtvovalni Ukrajinci so se približali na točko, Slovenci so najprej zapravili dve zaključni žogi, tretjo pa le unovčili, niz dobili s 26:24 in izenačili. Do 15 točke tretjega niza so Ukrajinci še uspeli slediti, nato pa so se Slovenci po odličnih servisih Tončka Šterna, ki je drugo polovico tekme večinoma spremljal na klopi, odlepili (21:17), dobili niz s 25:17 in povedli z 2:1. V četrtem nizu so Slovenci vodili s 24:20, a so Ukrajinci poskrbeli za dramatičen zaključek, ki pa je po dveh urah s 25:23 pripadel Slovencem.

Sobotni polfinale ponovitev finala zadnjega EP

Ti slavijo največji uspeh na svetovnih prvenstvih, prinesel jim je polfinale in selitev v Katovice, kjer jih v soboto čaka obračun z Italijo.

Evropski prvaki izločili olimpijske

Že pred slovensko-ukrajinskim srečanjem sta se pomerili odbojkarski velesili, olimpijska prvakinja in zmagovalka zadnje izvedbe lige narodov Francija in evropska prvakinja Italija. Italijani so po hudem boju zmagali s 3:2 v nizih in olimpijske prvake, ki jih vodi nekdanji selektor Slovencev Andrea Giani, poslali domov.

Italijani so po petih setih izločili Francoze. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Italijani bodo tudi polfinalni tekmec Slovencev, če tem seveda uspe preskočiti ukrajinsko oviro. Če si bodo Slovenci priborili obračun z Italijani, bo to ponovitev finala iz EP 2019. Tedaj so Slovenci boj za zlato z Italijani izgubili z 2:3.

Že sam rezultat kaže, da sta bila tekmeca zelo izenačena. Veliko preobratov v samih nizih ni bilo, edini je uspel Francozom, ki so po zaostanku s 15:19 s petimi zaporednimi točkami prišli do vodstva in niz dobili. A Italijani se s takih položajev znajo reševati. Tako je bilo lani na evropskem prvenstvu, ko so v finalu proti Sloveniji prav tako izgubljali z 1:2, nato pa zmagali.

Njihove rešitve tokrat ni mogel rešiti niti njihov rojak Andrea Giani, selektor Francije, ki je v preteklosti že nekajkrat prekrižal račune svojim rojakom, med drugim tudi leta 2015 s slovensko reprezentanco v polfinalu evropskega prvenstva. Njega tokratna ekipa je sicer še enkrat več dokazala, da se ne predaja, v "tie breaku" je namreč že zaostajala s 6:13, a v končnici prišla čisto blizu, toda iz brezna se ni izvlekla.

V italijanski vrsti, ki je tradicionalno blestela v bloku, je bil z 22 točkami najučinkovitejši Yuri Romano, dosegel je tudi štiri ase. Alessandro Michieletto jih je dodal 14, Gianluca Galassi se je izkazal s štirimi bloki. Pri Francozih je Jean Patry vknjižil 16 točk.

V četrtek bo pestro na Poljskem

Preostali četrtfinalni tekmi bosta v četrtek v Glivicah. Na uvodni tekmi se bosta za polfinale pomerili Argentinci in Brazilci, zvečer pa se bodo Poljaki, ki se potegujejo že za tretji zaporedni naslov svetovnih prvakov, pomerili z Američani. Reprezentanci sta se srečali že v skupinskem delu, s 3:1 so zmagali gostitelji.

Polfinale bo v Katovicah v soboto, tekmi za odličja v nedeljo.