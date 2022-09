Slovenski kapetan ob zgodovinskem uspehu obžaluje le eno stvar

Slovenski odbojkarji so se v sredo zavihteli v polfinale svetovnega prvenstva, s tem pa so izpolnili cilj in se uvrstili na sklepni del prvenstva na Poljsko, kjer se bodo konec tedna borili za svojo prvo kolajno na svetovnih prvenstvih. "Hvaležni bomo vsakemu navijaču, ki bo z nami odpotoval na Poljsko. Vsakemu glasu, vsaki besedi spodbude. Hvaležni pa smo tudi vsem, ki nas spremljajo doma pred malimi zasloni, ker vemo, da imamo podporo vse Slovenije," pa je po sredinem četrtfinalu poudaril slovenski kapetan Tine Urnaut.

"Stožice, najlepša hvala. Brez vas nam to ne bi uspelo," je po zmagi nad Ukrajino v četrtfinalu svetovnega prvenstva ob huronskem navdušenju dvanajsttisočglave množice navijače nagovoril slovenski kapetan Tine Urnaut. Ta je po zadnji tekmi Slovenije v Stožicah še enkrat več izrazil hvaležnost za podporo, ki jo na prvenstvu prejema slovenska izbrana vrsta.

Slovenski kapetan je po tekmi nagovoril navijače. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

"Težko se je zdaj zavedati, kaj nam je uspelo. Sploh po tem, ko daš vse na igrišču pred takšnim občinstvom, pred katerim je res neverjetno igrati. In tako kot sem rekel po koncu, mi je najbolj žal, da skupaj z navijači tega ne moremo nadaljevati skupaj do konca v tej dvorani. Bila je zelo težka tekma, Ukrajina je vrhunski nasprotnik in je to kazala vse srečanje. Imajo igralce svetovnega razreda, igrajo zelo fizično, dobro servirajo in so dobri na bloku. Ob tem pa se še izjemno branijo. Odigrali so res vrhunsko tekmo, s tem pa so nas spravili v težave," je o tekmi povedal Urnaut.

Ukrajinci jih niso presenetili "Težko bi rekel, da so nas Ukrajinci s čim presenetili." Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Po slabšem prvem nizu so Slovenci vendarle nekoliko stopili na plin in še enkrat več dokazali, da so pred domačimi gledalci skoraj nepremagljivi. "Težko bi rekel, da so nas Ukrajinci s čim presenetili. Je pa to ekipa, proti kateri v zadnjih letih nismo igrali, bil je povsem nov nasprotnik in bilo je več ugank, teh ponavadi na tekmah z nasprotniki, ki jih že poznaš, ni toliko. Ne vem, ali smo proti kateri ekipi na tem prvenstvu dobili toliko blokov, kot smo jih proti Ukrajini, res so nas dobro ustavili. A kar je najbolj pomembno, prišli smo do zmage v četrtfinalu svetovnega prvenstva, zdaj pa gledamo le še naprej," je bil vesel slovenski kapetan.

Slovenski odbojkarji so tako še enkrat več potrdili, da so na letošnjem svetovnem prvenstvu v izvrstni formi, skupaj s strokovnim štabom in selektorjem Gheorghejem Cretujem na čelu pa delujejo kot dobro naoljen stroj. Cretu, ki je le 18 dni pred prvenstvom prevzel ekipo, je držal obljubo in fante popeljal na Poljsko, zdaj pa napovedal, da gredo v Katovice po kolajno. "Vse bolj se izkazuje, da je bila ta menjava selektorja pred prvenstvom res odlična poteza. Nimam kaj reči, selektor je vrhunski in res delamo profesionalno. Že od prvega treninga smo se super ujeli, res nas dobro vodi," zadovoljstva ne skriva slovenski kapetan.

Navijači so na vsaki tekmi pripravili izjemno kuliso. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Poleg odličnega vzdušja v ekipi pa je Urnaut, ko je približno pol ure po tekmi z Ukrajino stopil pred predstavnike sedme sile, kot enega od pomembnejših dejavnikov navedel tudi kuliso, ki so jo v zadnjem tednu in pol ustvarjali slovenski navijači v Stožicah. "To je nekaj prelepega, še lepše pa je, ko si za svoje delo nagrajen z zmago pred takšnimi navijači. Želel bi si, da bi lahko vsi športniki občutili to, kar smo mi, to je zame ena od najlepših izkušenj v karieri," je bil ganjen Urnaut.

"Hvaležni bomo vsakemu navijaču, ki bo z nami odpotoval na Poljsko. Vsakemu glasu, vsaki besedi spodbude. Hvaležni pa smo tudi vsem, ki nas spremljajo doma pred malimi zasloni, ker vemo, da imamo podporo vse Slovenije," je še dejal 34-letni odbojkar.

Kaj pa Italijani?

Slovence zdaj v sobotnem polfinalu SP čaka ponovitev lanskega finala evropskega prvenstva, saj se bodo Slovenci v Katovicah pomerili z Italijo, ki je bila v finalu boljša s 3:2. "Najpomembnejše je, da smo se odzvali po prvem nizu in dosegli mogoče celo najpomembnejšo zmago v zgodovini slovenske odbojke do zdaj. O Italiji zdaj iskreno še ne razmišljamo. Najprej se moramo spočiti, regenerirati. Italijani bodo zagotovo v vlogi favoritov, v četrtfinalu so premagali olimpijske prvake, tako da bomo šli v dvoboj, kjer se bomo borili za vsako žogo in pustili srce na igrišču. Čeprav o zgodovini ne razmišljamo, pa bi bili zagotovo vsi veseli, če bi se jim lahko maščevali za tisti poraz v finalu evropskega prvenstva," je dejal Urnaut.

Italijani so v četrtfinalu izločili Francoze. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

V slovenskem taboru se dobro zavedajo, da jih čaka zahteven zalogaj, tako fizično kot mentalno bodo morali biti v soboto na najvišji ravni. "Italijani igrajo tako odlično kot na zadnjem evropskem prvenstvu. Najbolj stalno igrajo dobro odbojko in to dokazujejo iz srečanja v srečanje. Zagotovo med nami ni več kakih skrivnosti in novih stvari. Pomembna bo tudi dnevna forma, a verjamemo, da nam lahko uspe," je še sklenil Urnaut.

