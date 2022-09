Kdo se bo v boju za odličja pridružil Slovencem in Italijanom?

Danes bosta znana še zadnja polfinalista 20. jubilejnega svetovnega odbojkarskega prvenstva za moške. Na uvodni tekmi v Glivicah se bosta za napredovanje med četverico, ki se bo v soboto in nedeljo v Katovicah borila za odličja, pomerili Brazilija in Argentina. Zvečer se bodo gostitelji Poljaki, ki lovijo tretji zaporedni naslov svetovnih prvakov, udarili z Američani. Slovenci bodo danes že pripotovali v Katovice, kjer jih v soboto čaka polfinale proti Italijanom.

Slovenska odbojkarska reprezentanca se je od navdihujočega vzdušja Stožic v sredo poslovila s četrtfinalno zmago nad Ukrajino in zgodovinsko polfinalno vstopnico na svetovnih prvenstvih. Četa Gheorgheja Cretuja bo proti večeru prispela na prizorišče bojev za odličja v Katovicah, kjer se bo v ponovitvi lanskega finala evropskega prvenstva spopadla z Italijani, ki so v četrtfinalu izločili olimpijske prvake Francoze.

Brazilija ali Argentina?

Preostala polfinalista bosta znana danes v Glivicah. Ob 17.30 bo na sporedu južnoameriški obračun med Brazilijo in Argentino. Brazilci so v svoji skupini končali na prvem mestu, v osmini finala pa s 3:0 izločili Iran. Argentinci so napredovali kot ena od štirih tretjeuvrščenih reprezentanc skupine, v osmini finala so bili s 3:0 boljši od Srbov.

Poljaki se bodo v večernem četrtfinalu pomerili z Američani. Foto: Guliverimage

Poljska - ZDA, drugič

Zvečer se v areni v Glivicah obeta hud boj med dvakratnimi zaporednimi svetovnimi prvaki Poljaki in Američani. Izbrani vrsti sta se srečali že v skupinskem delu, ko so nekateri pričakovali preračunljivo igro gostiteljev, ki bi se ob takratnem porazu proti ZDA v četrtfinalu Američanom izognili, a se to ni zgodilo. Poljaki so takrat zmagali s 3:1, sistem pa je reprezentanci, ki spadata v najožji krog favoritov za odličja, združil še pred polfinalom. Poljaki so v osmini finala s 3:0 premagali Tunizijo, Američani pa so odpor Turkov strli šele po tie-breaku.

Kdo se bo veselil preboja med zadnje štiri na prvenstvu?

Petek bo na prvenstvu tekmovanja prost dan, v soboto sledita polfinala, v nedeljo pa bodo razdelili odličja.