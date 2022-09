Slovenska odbojkarska reprezentanca bo v soboto ob 21. uri v Katovicah igrala premierni polfinale svetovnega prvenstva. Jani Kovačič, ki si ob začetku poti v članskem dresu z državnim grbom še zdaleč ni predstavljal tako uspešne, predvsem pa konstantne rezultatske zgodbe, zasuk v miselnosti "postavlja" v leto 2015, ko je Andrea Giani začel vnašati samozavest in zmagovalno miselnost. Prav proti Gianijevim rojakom se bodo Slovenci jutri borili za finale: "Upam in verjamem, da bomo prikazali najboljšo predstavo na tem prvenstvu."

Po treh finalih evropskih prvenstev, treh srebrih v zadnjih štirih izvedbah prvenstva stare celine (2015, 2019, 2021) in zaključnem turnirju četverice lige narodov 2021 je slovenska odbojkarska reprezentanca znova med kvartetom odbojkarske smetane. A tokrat premierno na največjem odbojkarskem reprezentančnem tekmovanju.

Z leti so se samozavest, cilji, vzdušje le stopnjevali

"V začetkih članske reprezentance si česa takega zagotovo nisem predstavljal. Osebno na začetku nisem verjel v takšno zgodbo, a z leti se je vse stopnjevalo. Od treningov, trenerjev, ciljev, samozavesti, ekipnega vzdušja. Ko se je vse to stopnjevalo, smo vedeli, da smo na dobri poti," se je ob nadaljevanju slovenske pravljice pred odhodom v Katovice, kjer se bo z rojaki v soboto ob 21. uri za finale pomeril z Italijo, v pogovoru z novinarji v svoje članske začetke vrnil Jani Kovačič.

Z Gianijem je prišla samozavest Andrea Giani je večini današnje slovenske ekipe vcepil zmagovalno miselnost. Foto: Vid Ponikvar

"Prelom se je zgodil leta 2015 z Gianijem. Kakovost te ekipe se je nato le stopnjevala. Takrat so bili kar stresni treningi, kar pa nam je koristilo za prihodnost, da smo, ko je bilo to najbolj potrebno, znali biti umirjeni. Ob mirnosti nam je dal tudi samozavest," se časov pod taktirko Andree Gianija, ki je Slovence popeljal do prvega od treh naslovov evropskih podprvakov, spominja libero.

Pomembnost Italijanove vloge pri postavljanju kamnov v slovenski mozaik je že pred začetkom prvenstva izpostavil Dejan Vinčić: "Giani je v našo reprezentanco prinesel nekaj novega. Že Vesko Vuković je reprezentanco prestavil na višjo raven, a ko smo v reprezentanci za glavnega trenerja dobili persono, kot je bil Giani, se je spremenilo veliko. Tako zvezo kot nas igralce, vso organizacijo je spravil na višjo raven. Človek je vedel, kakšen potencial imamo. Od prvega dne, ko je prišel v reprezentanco, je dal vsem jasno vedeti, da smo eni najboljših igralcev na svetu. Tako se je do nas tudi obnašal. Seveda so nam tudi prej že drugi govorili, da smo dobri, a nikoli ne na tak način kot on. Sledili smo mu in začeli verjeti v to, kar govori. Zagotovo je on spremenil mentaliteto veliko igralcem in zvezi. Po tistem je bilo vse lažje. V smislu žrtvovanja vseh poletij za reprezentanco. Da smo pripravljeni preživeti po štiri mesece, vsa poletja skupaj za najvišje cilje, ki jih imamo v glavi in ki od takrat niso popustili. To je bila zame prelomnica v tej reprezentančni zgodbi."

Potrebujejo le nekoga, ki jim da prave podatke

Slovenci so se v zadnjih dneh večkrat srečali z italijanskim strategom, Giani je v Stožicah s selektorskega mesta vodil Francoze, s katerimi se je naša izbrana vrsta pomerila v skupinskem delu in izgubila po petih setih. Galskih petelinov v Katovicah ne bo, njihovo pot so v sredo v Ljubljani končali prav Gianijevi rojaki.

Tudi drugi selektor, pod vodstvom katerega so Slovenci osvajali odličja, je bil Italijan. Alberto Giuliani je reprezentanco vodil do dveh srebrnih odličij na evropskih prvenstvih, pa tudi do zaključnega turnirja ob slovenski premieri v ligi narodov. A nato se je italijansko-slovensko sodelovanje končalo. Na selektorsko mesto je prišel Avstralec Mark Lebedew, ki pa se je moral slabe tri tedne pred začetkom svetovnega prvenstva posloviti.

"Ta reprezentanca se pozna že veliko let. Potrebujemo le nekoga, ki nam da prave podatke. Potem zaigramo, kot je treba. Videti je, da je bilo v redu, da se je selektor zamenjal. Vesel sem tega polfinala." Foto: Sportida

Na čelo trenerskega štaba je stopil Romun Gheorghe Cretu, ki se je kljub pomanjkanju časa v kratkem ujel z novimi varovanci in jih v sijajnem vzdušju Stožic popeljal v Spodek Areno v Katovicah.

"Ta reprezentanca se pozna že vrsto let. Potrebujemo le nekoga, ki nam da prave podatke. Potem zaigramo, kot je treba. Videti je, da je bila odločitev o selektorski menjavi dobra. Vesel sem tega polfinala. Lahko da bi tudi s prejšnjim selektorjem prišli do polfinala, tega ne bomo nikoli vedeli, a ta selektor nas je zelo povezal," pravi Kovačič, ki je bil zraven pri vseh treh srebrnih odličjih.

"Izkušnje iz final nam znajo priti prav v ključnih trenutkih. Ko si točko na točko, pridejo najbolj do izraza. Imajo pa tudi oni kljub mladosti kar nekaj izkušenj. Vsi so nekaj že osvojili, igrali pomembne tekme, v finalu lige prvakov vsi igrajo na zelo vrhunski ravni."

V preteklosti zmagovali tudi brez vojske navijačev za seboj Slovenci so v dvorani Spodek igrali že v zaključku lanskega evropskega prvenstva. Foto: Guliverimage Slovenci so imeli v Stožicah bučno podporo s tribun, ki jih je v ključnih trenutkih znala ponesti, a Kovačič se s spremembo dvorane ne želi obremenjevati. "V preteklosti smo že dokazali, da znamo igrati, tudi če nimamo za seboj številnega občinstva, na primer leta 2015 v finalu v Sofiji. Tudi lani smo na Poljskem igrali zaključni del evropskega prvenstva, vemo, kako je tam igrati, ko je polna dvorana proti tebi. Če bomo pravi, se nimamo česa bati. Si pa seveda želimo, da bi v Katovice prišlo čim več Slovencev."

Foto: Guliverimage

Slovenci in Italijani bodo polfinale igrali v soboto ob 21. uri, Poljaki in Brazilci pa ob 18. uri, čeprav je bilo sprva predvideno drugače.

V ligi narodov vsaj osem ekip pred njimi, zdaj pa ...

Sobotni polfinale bo ponovitev lanskega finala evropskega prvenstva, po katerem so se po petih setih veselili Italijani. "Italijo zelo dobro poznamo. Z njo smo igrali lani, veliko igralcev je igralo tudi proti njim ali v ligah ali klubih. Imajo enega najboljših podajalcev na svetu, ki dela veliko razliko, treba bo biti dobro pripravljen na njega. Težko bo, so odlična ekipa, zelo so povezani, tudi zato so bili prvaki. Trdo bo treba stopiti v igro z Italijani, da jim bo od prve točke težko, celotno tekmo bo treba vršiti pritisk in se boriti do konca," pred srečanjem z azzurri razmišlja 30-letnik in dodaja: "Upam in verjamem, da bomo prav proti Italijanom prikazali najboljšo igro na prvenstvu. Ko smo letos igrali ligo narodov, je bilo osem ekip zagotovo boljših od nas. A po tem smo res dobro trenirali, si pred oči zadali cilj in pridobivali samozavest, ki jo potrebujemo kot ekipa. Dokazali smo, da spadamo med najboljše ekipe na svetu, želimo stopiti na najvišjo stopnico."