Priznani strokovnjak hvali Slovence in opozarja Italijane

Priznani argentinski odbojkarski strateg Julio Velasco, ki je italijansko odbojko v 90. letih vodil do zavidanja vrednih dosežkov, tudi do dveh od treh naslovov svetovnih prvakov, pred večernim polfinalom v Katovicah med azzurri in Slovenci opozarja, da naši zahodni sosedi ne smejo biti zaslepljeni z zmago nad Francijo, in ob tem hvali Slovence.