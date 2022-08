Za Slovence navijali tudi prav posebni gostje

Slovenski odbojkarji so na prvo tekmo svetovnega prvenstva povabili tudi gasilce, ki so se julija na Krasu borili z ognjenimi zublji.

Slovenski odbojkarji so na prvo tekmo svetovnega prvenstva povabili tudi gasilce, ki so se julija na Krasu borili z ognjenimi zublji. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Slovenci so na prvi tekmi letošnjega svetovnega prvenstva uživali v močni navijaški podpori. Na tribunah največje dvorane v slovenski prestolnici se je zbralo skoraj 7000 gledalcev, med njimi so bili tudi gasilci, ki so od 15. julija pomagali pri gašenju največjega požara v zgodovini Slovenije.

Gasilci so si tekmo ogledali na povabilo slovenskih odbojkarjev, ki so bili med tistimi, ki so želeli pomagati na ognjenem prizorišču, a so se jim morali pri civilni zaščiti severne Primorske zaradi zahtevnih razmer na terenu zahvaliti za pomoč.

A odbojkarji so kljub temu vseeno želeli pomagati. Bili so med prvimi, ki so se odzvali ob akciji treh občin, ki so bile prizadete v tem požaru, Skupaj za Kras in za dražbo namenili podpisan dres Dejana Vinčića.

Fotogalerija s tekme med Slovenijo in Kamerunom (Foto: Siniša Kanižaj/Sportida)

Slovence naslednja tekma čaka v nedeljo, ko se bodo ob 20.30 pred razprodano dvorano Stožice pomerili s Francozi, aktualnimi olimpijskimi prvaki in zmagovalci nedavno končane lige narodov.

