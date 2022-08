Zmaga je, a ...: Ne vem, ali smo bili v kakšnem elementu takšni, kot znamo biti

"Malo atipično je bilo igrati s takšno reprezentanco, takšnih servisov in napada ne doživiš ravno vsak dan, šli so na polno, žoga je bila vsepovsod, ni bila kontrolirana, tako da je bilo zelo težko igrati. Videlo se je, da nismo bili pravi, a pomembna je zmaga. Do tekme s Francijo bo treba popraviti vse," je po uvodni zmagi svetovnega odbojkarskega prvenstva nad Kamerunom dejal libero Jani Kovačič.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na uvodni tekmi domačega svetovnega prvenstva upravičila vlogo favoritinje in Kamerun premagala s 3:0. Slovenci so pred skoraj 7.000 domačimi gledalci - med temi so bili na povabilo gostiteljev tudi gasilci, ki so pred tedni pomagali pri gašenju največjega požara v zgodovini Slovenije - naredili, kar so morali, a s predstavo v Stožicah po zmagi niso bili najbolj zadovoljni. Jani Kovačič je po zmagi priznal, da so jih afriški podprvaki nekoliko presenetili in da podobnih obračunov niso vajeni.

"Nekoliko atipično je bilo igrati s tako reprezentanco, kot je Kamerun. Takšnega servisa in napada, kot so ga imeli, ne doživiš vsak dan. Šli so na polno, žoga je bila vsepovsod, ni bila kontrolirana ... Zelo težko je bilo igrati z njimi. So nas kar pozitivno presenetili. Morda je bilo v podzavesti nekoliko podcenjevanja, zagotovo pa je tudi nervoza prve tekme svetovnega prvenstva naredila svoje. Videlo se je, da nismo bili pravi, upam, da je to zdaj za nami in da bomo v naslednjo tekmo vstopili bolj sproščeno. Je pa najbolj pomembno, da smo zmagali s 3:0. Kako smo zmagali, ni ključno. V nedeljo imamo Francoze, z mislimi smo praktično že pri njih," je po prvi kljukici prvenstva razmišljal 30-letni libero.

Fotogalerija s tekme (foto: Siniša Kanižaj/Sportida):

Kamerunu je preostalo le tveganje Gheorghe Cretu je pričakoval tvegano igro Kameruna. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida "Pomembna je zmaga, to, da smo osvojili točke, treba pa bo pozabiti napake, ki smo jih naredili. Kamerun je veliko tvegal od samega začetka, kar sem pričakoval, le na ta način nam je lahko sledili. Tega sem vajen iz zadnje klubske sezone, ko sem vodil ekipo, proti kateri so vsi veliko tvegali, da bi nas premagali. S svojimi napakami smo Kamerunu dali nekaj poguma, brez teh bi bilo lahko vse skupaj bolj mirno. Sem pa zadovoljen, da so fantje ostali mirni, tudi ko je nasprotnik dosegel nekaj zaporednih točk. To je pozitivno. Pozitivna je tudi zmaga, ne potrebujem zmage s 3:0, ob kateri nasprotnika v vsakem setu omejiš na manj kot 20 točk. Tudi Francija proti Nemčiji ni zmagala tako," je srečanje z afriško izbrano vrsto ocenil selektor Slovencev Gheorghe Cretu.

Treba bo popraviti vse

Kovačič bo imel v soboto z rojaki tekmovanja prost dan, v nedeljo zvečer pa Slovence čaka druga reprezentanca sveta, ena glavnih favoritinj za odličja Francija. "Vemo, kdo so Francozi. V igri proti njim bo treba popraviti verjetno vse. Ne vem, ali smo bili proti Kamerunu v enem elementu takšni, kot znamo biti. Treba bo prikazati višjo raven igre. Je pa dobro, da smo se zdaj že malo privadili, kako je igrati pred toliko navijači, ko je tako zelo glasno, da se med seboj nismo slišali."

"Francozi dobro vedo, da so favoriti"

Olimpijske prvake in zmagovalce letošnje lige narodov Francoze kot selektor vodi Andrea Giani, ki je Slovence leta 2015 popeljal do prvega evropskega srebra. Italijan kljub papirnati vlogi favorita te ne sprejema povsem, saj da je proti Sloveniji pred njenimi navijači zelo zahtevno igrati.

Slovenci se bodo v nedeljo pomerili s Francijo, ki jo vodi nekdanji selektor Andrea Giani. "Popraviti bo treba vse, ne vem, ali smo bili v enem elementu takšni, kot znamo biti," pravi Kovačič. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida "Tu gre za taktiko. Oni dobro vedo, da so v vlogi favorita, verjetno jih želi taktično prepričati, da nas ne bi podcenjevali. Jaz vem, da bomo zagotovo odigrali na višji ravni. Moramo. Vemo, da smo imeli z njimi vedno nekaj težav, a moramo iti sproščeno v tekmo, uživati pred domačim občinstvom. Verjamem, da bomo prikazali precej boljšo igro kot proti Kamerunu. Upam, da ne bo prevelikega strahospoštovanja, treba je iti sproščeno v tekmo, saj v takih tekmah nimaš česa izgubiti. Upamo na najboljše," še dodaja Kovačič.

Francozi so svetovno prvenstvo v petek odprli proti Nemcem in jih premagali s 3:0. Nedeljska tekma proti galskim petelinom se bo začela ob 20.30.