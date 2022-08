Po maratonu v Stožicah se smeji Iranu, Kanadčani v zadnjem nizu pretili evropskim prvakom

Drugi dan svetovnega odbojkarskega prvenstva sta za maraton in dramatično končnico poskrbela Argentina in Iran, po treh urah in petih nizih se je pomembne zmage veselila azijska reprezentanca. Zvečer so se v Stožicah prvič predstavili evropski prvaki Italijani, ki so lani v finalu prvenstva stare celine razžalostili Slovence, in s 3:0 premagali Kanado, Srbi so prvenstvo prav tako odprli z zmago s 3:0, premagali so Ukrajino. Slovenski odbojkarji so imeli po petkovi zmagi nad Kamerunom tekme prosto soboto, v nedeljo ob 20.30 pa jih čaka derbi skupine proti olimpijskim prvakom Francozom.

Drugi dan svetovnega prvenstva se je začel z zanesljivo zmago Turčije nad Kitajsko v skupini E. Zvečer sta se v tej skupini prvič predstavili evropska prvakinja Italija in Kanada. Zahodni sosedi v prvih dveh nizih dvoma o zmagovalcu niso pustili (25:13, 25:18), precej bolj pa je bilo tesno v tretjem in zadnjem, ki so ga Italijani na koncu dobili z 39:37.

Uvodno tekmo prvenstva v skupini F so odigrali Nizozemci in Egipčani, s 3:0 so slavili tulipani. Precej bolj tesno pa je bilo na poznopopoldanskem srečanju med bronastimi z zadnjih olimpijskih iger Argentinci in Iranci, ki se je zavleklo v večer. V tekmi na nož za vsako točko so povedli Argentinci (25:22), Iran je nato po hudem boju (30:28) izenačil in povedel z 2:1 (25:18). Sledil je maratonski četrti niz, po katerem je južnoameriška reprezentanca ostala v igri za zmago, niz je dobila s 34:32. O zmagovalcu je tako odločal peti set, v tem pa znova hud boj, ki so ga na razliko (21:19) dobili Iranci in vknjižili pomembno zmago. Spomnimo, Iran je bil v torek zadnji pripravljalni nasprotnik Slovencev. Ti so ga premagali s 3:0.

Srbi začeli z zmago nad Ukrajinci

Prve tekme prvenstva so dočakale tudi reprezentance skupine A v Katovicah. Tunizijci so brez težav opravili s prvo oviro na poti do izločilnih bojev, Portoriko so premagali s 3:0. Favoriti skupine Srbi pa so s 3:0 premagali Ukrajince, ki so na prvenstvo vskočili namesto kaznovanih Rusov.

Slovenci v nedeljo v razprodanih Stožicah

Slovenci so imeli v soboto prost tekmovalni dan, v nedeljo ob 20.30 se bodo v razprodanih Stožicah v poslastici večera pomerili z aktualno olimpijsko prvakinjo Francijo, ki jo s selektorskega stolčka vodi nekdanji selektor slovenskih odbojkarjev Andrea Giani.

Kako v izločilne boje? Vsaka reprezentanca v skupini odigra tri tekme, nato takoj sledijo izločilni boji. Najboljši dve izbrani vrsti iz vsake skupine in štiri najboljše tretje reprezentance napredujejo v osmino finala, za preostalih osem pa je prvenstva po skupinskem delu konec. V osmini finala bodo reprezentance igrale glede na uvrstitev v skupinskem delu, 1. s 16., 2. s 15. ... Sistem je postavljen tako, da gostitelja v primeru preboja v osmino finala in v četrtfinale ti tekmi igrata doma. Slovenci in Poljaki bodo tako v primeru napredovanja v izločilne boje – ne glede na to, s katerega mesta so napredovali – napredovali kot najvišje rangirani reprezentanci (1. in 2.). Gostitelja tako v primeru napredovanja v osmino finala čaka reprezentanca, ki je napredovanje ujela za rep oziroma je napredovala kot 15. ali 16.