Pred slovensko odbojkarsko reprezentanco je druga tekma domačega svetovnega prvenstva. In to kakšna. Ob 20.30 ji bo v razprodanih Stožicah nasproti stala aktualna olimpijska prvakinja in zmagovalka zadnje izvedbe lige narodov Francija. Galske peteline vodi nekdanji selektor Slovencev Andrea Giani, ki vloge favorita ne sprejme v popolnosti na pleča svoje ekipe, saj pravi, da je Slovenija pred domačimi gledalci vselej izjemno nevarna. Slovenski libero Jani Kovačič meni, da gre za taktično igro Italijana, ob tem pa sporoča, da morajo v vseh elementih igre odigrati na višji ravni kot ob petkovi zmagi proti Kamerunu, predvsem pa, da morajo v obračun, ki bo dal bolj resnično sliko, na kakšni ravni so Slovenci, vstopiti čim bolj sproščeno.

Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo po dnevu tekmovalnega odmora na svetovnem prvenstvu zoperstavila odbojkarski velesili Franciji.

Druga reprezentanca na svetovni lestvici je aktualna olimpijska prvakinja in zmagovalka zadnje izvedbe lige narodov, v deželi galskih petelinov pa si vsi želijo "trojne krone" − še naslova svetovnih prvakov. Tega Francozi še nimajo, pravzaprav imajo z največjega odbojkarskega reprezentančnega tekmovanja zgolj eno kolajno, bron izpred 20 let. Letos so odločeni to spremeniti. Do cilja bodo poskušali priti pod taktirko starega znanca Slovencev Andree Gianija. Italijan je našo izbrano vrsto leta 2015 peljal do premiernega evropskega srebra.

Francoze s selektorskega mesta vodi Andrea Giani, ki je Slovence leta 2015 popeljal do prvega evropskega srebra. Italijan ne želi v popolnosti sprejeti vloge favorita, čeprav na papirju ta pripada njegovim varovancem. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

"Slovenija doma? Zelo nevarna."

Nekoč odlični srednji bloker je vodenje Francozov prevzel po olimpijskih igrah, v Ljubljano so prišli kot eni od resnejših favoritov za zlato, a Giani, ko beseda nanese na favorita večerne tekme, vloge ne sprejema povsem. "Favoriti? Saj vemo, da Slovenija igra doma, kajne? To pove veliko, na svojem terenu, pred svojimi navijači je vedno zelo nevarna," prednost glasnih Stožic izpostavlja 52-letnik in modro dodaja, da imata obe ekipi približno enake možnosti za zmago. Podrobnejšo napoved Gianija si boste na Sportalu lahko prebrali popoldan.

Italijanova zasedba z zvezdnikom Earvinom Ngapethom na čelu je na uvodni tekmi s 3:0 premagala še eno "njegovo" nekdanjo reprezentanco Nemčijo, ki se je Francozom sicer dobro upirala, a so bili olimpijski zmagovalci v zaključkih nizov bolj zbrani.

"Francozi dobro vedo, da so favoriti"

Izkupiček medsebojnih tekem je močno na strani Francije, ki je Slovencem zadala kar nekaj bolečih porazov. Premagala jih je tako v finalu EP 2015, v katerem je naše odbojkarje vodil prav Giani, nič kaj prijeten pa ni spomin na januar 2020, ko so Slovenci v polfinalu kvalifikacij za olimpijske igre vodili z 2:0 v nizih, a so Francozi po velikem preobratu poteptali slovenske olimpijske sanje. Slovenci so Francoze premagali le enkrat, in sicer v sklopu prvega dela lanske lige narodov (3:2).

Libero Jani Kovačič meni, da gre pri Gianiju za taktični prijem, da Francozi ne bi podcenjevali Slovencev. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Vemo, kdo so Francozi. V igri proti njim bo treba popraviti verjetno vse. Oni dobro vedo, da so v vlogi favorita. Verjetno jih želi Giani taktično prepričati, da nas ne bi podcenjevali. Vem, da bomo zagotovo odigrali na višji ravni, kot smo proti Kamerunu. Moramo. Vemo, da smo imeli z njimi vedno nekaj težav, a moramo iti sproščeno v tekmo, uživati pred domačim občinstvom. Verjamem, da bomo prikazali precej boljšo igro. Upam, da ne bo prevelikega strahospoštovanja. Treba je iti sproščeno, saj v takih tekmah nimaš česa izgubiti. Upamo na najboljše," pred srečanjem s Francijo pravi libero Jani Kovačič.

Disciplina, zrelost, brez dopuščanja lahkih točk

Slovenci so imeli že ob petkovem uvodu proti najmanj atraktivnemu tekmecu skupine odlično podporo s tribun, spremljalo jih je okoli sedem tisoč gledalcev, tekma s Francozi je bila že pred dnevi razprodana, tako da gre pričakovat izjemno navijaško podporo.

"Treba bo odigrati zrelo, disciplinirano in ne dopuščati lahkih točk," pravi Jan Kozamernik. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida "Do zdaj smo jih sicer premagali le enkrat. Oni so, kar se tiče zmag, precej pred nami, zato je zdaj lepa priložnost, da jih premagamo še enkrat. Bo pa treba pokazati, da smo dovolj zreli. Morali bomo biti disciplinirani in ne dopuščati lahkih točk, to nas lahko pripelje do zmage. Ta tekma bo bolj realno pokazala, kje trenutno smo. Veselimo se takšnih tekem, ko smo pod dodatnim pritiskom. Morda pa bodo oni še pod večjim, saj v tej dvorani res ni lahko igrati. Takšna podpora občinstva je fantastična in nas še dodatno motivira," pred srečanjem sporoča srednji bloker Jan Kozamernik.

Kozamernik se nadeja nove izjemne navijaške podpore, ki zna biti v kritičnih trenutkih ključna. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

"Nikogar ne smemo podcenjevati, a Francija je zagotovo med najboljšimi tremi ekipami sveta, in mislim, da bomo res morali igrati dobro, osredotočeno in pametno, če se bomo želeli kosati z njimi. Zagotovo pa imamo možnosti tudi proti njim. Na takšni tekmi je lahko to, da izgubiš eno ali dve točki, že preveč, zato bomo morali biti zbrani za vsako točko posebej," pa o receptu, kako igrati proti Francozom, pravi Tonček Štern.

Obe ekipi sta svetovno prvenstvo začeli z zmago s 3:0, zmagovalec večernega obračuna si bo že zagotovil osmino finala.

Slovenci bodo v ponedeljek tekmovanja prosti, v torek pa jih za konec skupinskega dela čakajo še Nemci.

Tekmovalni dan začenjata Kuba in Katar

Tretji dan svetovnega prvenstva se bo začel že dopoldan v Stožicah, kjer se bosta za prvo zmago na tekmovanju udarila Kuba in debitant Katar. Ob 14. uri v tej skupini sledi še srečanje med Brazilijo in Japonsko. Azijci so trenutno vodilni, saj so Katar odpravili s 3:0, Brazilci pa so do zmage proti Kubi prišli šele po zaostanku z 0:2.

Popoldan bodo v slovenski skupini Nemci vlogo favoritov upravičevali proti neugodnemu Kamerunu.

V Katovicah bodo popoldan Američani drugo zmago iskali proti Bolgarom, branilci naslova Poljaki pa proti Mehičanom.