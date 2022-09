Isti tekmec, a drugačen obraz

Za Srbijo, Slovenijo, Grčijo in Francijo je Litva naslednja v vrsti osrednjih favoritov za naslov prvaka na EuroBasketu, kar pomeni, da bo pred našo izbrano vrsto na današnjem uvodu ob 17.15 stala izjemno visoka. Dobesedno, saj ima v svojih vrstah dva orjaka v Jonasu Valančiunasu in Domantasu Sabonisu. Litva igra drugače kot lani, ko ji je Slovenija zaprla pot na olimpijske igre v Tokio, poudarja pomočnik selektorja v slovenski reprezentanci Dalibor Damjanović, zato se obeta zanimiv dvoboj dveh vrhunskih ekip.

Nekako je praksa, da je v slovenski reprezentanci vsak od pomočnikov zadolžen za podrobnejšo analizo tekmeca, ki bo stal na poti četi Aleksandra Sekulića. In v prvega, ki sliši na ime Litva, se je poglobil Dalibor Damjanović.

Zadnji dvoboj sta imeli Slovenija in Litva lani v olimpijskih kvalifikacijah, kjer je naša reprezentanca sredi Kaunasa na kolena spravila domačo vrsto in zavila košarkarsko državo v črno in se posledično zgodovinsko uvrstila na športni dogodek pod petimi krogi.

Sicer je povsem jasno, da sta osrednja protagonista litovske igre Jonas Valančiunas (New Orleans Pelicans) in Domantas Sabonis (po novem član Sacramento Kings), a nista Litva le orjaka, za katera bo vseeno treba najti recept, kako ju zaustaviti.

Za razliko od lanskega poletja je prišlo v reprezentanci do sprememb, saj so štirje obrazi drugačni, poleg tega je nov tudi selektor Kazys Maksvytis, ki je denimo v Žalgirisu izrinil našega strokovnjaka Jureta Zdovca.

Igrajo drugače kot lani

Domantas Sabonis ima številne kakovosti in bo predstavljal veliko oviro za slovensko reprezentanco. Foto: Hendrik Osula/FIBA "Čaka nas težka tekma. Vsaka prva tekma na prvenstvu je posebna zgodba. Nasproti bo tekmec, ki bo zelo motiviran. Lani smo ga v kvalifikacijah za olimpijske igre premagali. Igra drugače kot lani. Uporabljajo njihova dva ključna NBA igralca Sabonisa in Valančiunasa, ki letos ne igrata toliko skupaj. Ko naredijo prve menjave, igrajo z enim od nosilcev. Posledično igrajo bistveno hitreje, bolj raznoliko, v obrambi je dosti prevzemanja na žogi. Na te stvari se moramo pripraviti. Kar se tiče napada, igrajo veliko po globini. Spet je govora o Sabonisu in Valančiunasu. Pokazati bomo morali veliko čvrstine in reševati problem s kolektivno obrambo. Na zunanjih mestih imajo odlično linijo v Giedraitisu (Rokas Giedraitis, op. a.), Grigonisu (Marius Grigonis, op. a.) in na poziciji ena Jokubaitisu (Rokas Jokubaitis, op. a.). Na štirici je veliko poudarka na Kuzminskasu (Mindaugas Kuzminskas, op. a.) in Žukauskasu (Eigirdas Žukauskas, op. a.), ki sta prav tako odlična šuterja," opozarja nekdanji trener Krke.

Njegove besede je potrdil tudi selektor slovenske izbrane vrste Aleksander Sekulić: "Verjamem, da imajo morda celo najboljšo centrsko linijo na tem prvenstvu. Poleg tega tudi izredno dobre, izkušene branilce. Zelo nevarni strelci z razdalje so. Uravnoteženo ekipo imajo. Zavedajo se, katere so njihove prednosti. Izrazito so napadalno usmerjeni. Pomemben boj pod košem nas čaka. Skok bo moral biti pravi. Dodati bomo morali še več energije. Stepsti se bomo morali pod košem in dobiti kakšno žogo na račun borbenosti. Verjamem, da bo potem lažje. Pričakujem zahtevno, težko tekmo, ki morda ne prihaja v pravem trenutku, a bo nek pokazatelj."

Zbranost pri skoku

Litovci so prav tako odlični v skoku v napadu, ki je bil največja rak rana naše reprezentance na zadnji kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo proti Nemčiji. A se nekoliko drugače lotevajo skoka v napadu, poudarja Damjanović: "Odlični so v skoku v napadu. Ne morem reči, da so tako skočni, ampak gredo po vsakem metu na skok. Košarkarja NBA sta pri tem agresivna. Nista skočna, a bo treba v kontakt in zapreti ključni prostor."

Ob 17.15 se bo začel obračun Slovenije in Litve, ki bo že dal prvi odgovor o razmerju moči na evropskem prvenstvu med favoriti in postavil smernice, kako bi lahko igra obeh izbranih vrst, ki kotirata zelo visoko, izgledala v nadaljevanju.