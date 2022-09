Dončićev šef in trener pripotovala v Nemčijo

Dirk Nowitzki je legenda Dallas Mavericks, legenda lige NBA in legenda mednarodne košarke. V najmočnejši ligi je pomagal Teksašanom do naslova prvaka leta 2011, z Nemčijo je bil evropski podprvak na evropskem prvenstvu 2005 v Beogradu in bronast tri leta pred tem na svetovnem prvenstvu.

Kdo bo zmagovalec skupine B na EuroBasketu? Slovenija 1029 glasov + 64,15%

Francija 399 glasov + 24,88%

Litva 80 glasov + 4,99%

Nemčija 53 glasov + 3,30%

Bosna in Hercegovina 20 glasov + 1,25%

Madžarska 23 glasov + 1,43% Oddanih 1604 glasov

Danes bodo v Lanxess Areni v Kölnu upokojili njegovo reprezentančno številko 14, ki jo je nosil v času igranja za nemško izbrano vrsto. Povabljeni so številni znani obrazi iz sveta košarke. V ta namen so v ta del Nemčije pripotovali tudi predsednik Dallas Mavericks Mark Cuban, trener Jason Kidd in pomočnik generalnega direktorja Michael Finley. Zagotovo so se ali pa se še bodo v času svojega bivanja srečali tudi z zdajšnjim prvim zvezdnikom Mavericks Luko Dončićem, ki ga danes s soigralci iz slovenske reprezentace čaka uvodni obračun EuroBasketa z Litvo ob 17.15.