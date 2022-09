Zdaj gre zares: Slovenci za uvod proti močni Litvi

Slovenski košarkarski navdušenci odštevajo zadnje ure do začetka 41. evropskega prvenstva, ki ga bodo gostile Nemčija, Češka, Gruzija in Italija. Slovensko izbrano vrsto prva ura resnice čaka danes v Kölnu ob 17.15 proti močni reprezentanci Litve.

EuroBasket 2022, skupinski del, skupina B, 1. krog Četrtek, 1. september, Köln:

17.15 Slovenija - Litva

Slovenija bo danes v Lanxess Areno, ki sprejme 19 tisoč gledalcev, prišla v dresih z našitkom, ki tekmece opozarja, da pred njimi stoji aktualni evropski prvak. Na drugi strani bo imela reprezentanco, ki je na prejšnjih velikih tekmovanjih redno posegala po medaljah, manjkala je le na lanskih olimpijskih igrah v Tokiu. Pot tja ji je pred domačimi gledalci v Kaunasu preprečila prav Slovenija.

Tekma se je tedaj končala z izidom 96:85, Luka Dončić pa je zbral 31 točk, 13 podaj in 11 skokov. Vlatko Čančar je dodal 18 točk, Jaka Blažič 16 in Mike Tobey 13. Skupno sta se Slovenija in Litva srečali osemnajstkrat, Slovenija je zmagala le šestkrat.

Postava Slovenije za EuroBasket: Jaka Blažič, Vlatko Čančar, Žiga Dimec, Luka Dončić, Goran Dragić, Zoran Dragić, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Klemen Prepelič, Luka Rupnik, Žiga Samar in Mike Tobey.

Slovenijo v nadaljevanju predtekmovanja čakajo Madžarska (sobota, 20.30), Bosna in Hercegovina (nedelja, 17.45), Nemčija (torek, 20.30) in Francija (sreda, 17.15). V osmino finala se bodo uvrstile prve štiri ekipe, skupina B pa se bo v prvi fazi izločilnih bojev križala s skupino A, v kateri so Črna gora, Gruzija, Španija, Bolgarija, Belgija in Turčija.

Slovenska skupina B bo v prvem delu prvenstva igrala v Nemčiji v Kölnu, skupina A v Gruziji v Tbilisiju, skupina C v Italiji v Milanu in skupina D na Češkem v Pragi. Vsi nadaljnji deli tekmovanja bodo odigrani v Berlinu. Reprezentance v skupinah C in D bodo prve tekme na prvenstvu odigrale v petek.

Kdo bo zmagovalec skupine B na EuroBasketu? Slovenija 1318 glasov + 65,15%

Francija 477 glasov + 23,58%

Litva 109 glasov + 5,39%

Nemčija 61 glasov + 3,02%

Bosna in Hercegovina 28 glasov + 1,38%

Madžarska 30 glasov + 1,48% Oddanih 2023 glasov

EuroBasket 2022, skupinski del, 1. krog: Skupina B: Četrtek, 1. september, Köln:

14.30 Bosna in Hercegovina - Madžarska

17.15 Slovenija - Litva

20.30 Francija - Nemčija Skupina A: Četrtek, 1. september, Tbilisi:

13.30 Španija - Bolgarija

16.15 Turčija - Črna gora

19.00 Belgija - Gruzija

Preberite še: