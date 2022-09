Hrvati za uvod proti izjemnim Grkom, prvič na delu tudi evropski podprvaki

Dan po veliki zmagi nad Litvo imajo slovenski košarkarji na EuroBasketu prost dan. Danes bodo prvič na prvenstvu na delu reprezentance v skupinah C in D. Med drugim se bosta v Milanu na derbiju skupine C udarili Hrvaška in Grčija. Prvič pa bodo na delu tudi evropski podprvaki Srbi, ki se bodo zvečer v Pragi udarili z Nizozemsko.