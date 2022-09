"Boljšega scenarija ne bi mogli napisati," je po zmagi na uvodu evropskega prvenstva proti Litvi povedal razpoloženi Jaka Blažič in z izjavo zadel žebljico na glavico, če gledamo z vidika nadaljevanja tekmovanja. Ključno delo so opravili visoki košarkarji, pa je dobro delo moštvenih kolegov izpostavil kapetan Goran Dragić.

Pred začetkom dvoboja skupine B EuroBasketa so se v slovenskem taboru najbolj ukvarjali z vprašanjem oziroma misijo, kako zaustaviti centrski dvojec Jonas Valančiunas – Domantas Sabonis. Po konstituciji sta litovska košarkarja bistveno močnejša od košarkarjev naše izbrane vrste, kar je predstavljalo preglavico.

A je strokovni štab sestavil dobro taktiko, da sta se omenjena košarkarja počutila nelagodno. Mike Tobey, Žiga Dimec, Edo Murić in Vlatko Čančar so bili tisti igralci, ki so imeli posebno nalogo. Murić je dobesedno odrezal Sabonisa, centrska naveza pa je grenila življenje tudi Valančiunasu.

Dragić hvalil visoke košarkarje

Povrhu vsega ju je Tobey zasenčil. Naturalizirani košarkar v naši reprezentanci je odigral tekmo življenja. Zaključil jo je pri 24 točkah in osmih skokih ter s statističnim indeksom 27. Največ med vsemi, vendar so organizatorji naziv MVP tekme kljub vsemu dali Luki Dončiću.

Foto: Vid Ponikvar

"Vedeli smo, da so centri njihova moč. Imajo dva centra visokega kalibra iz lige NBA. Osredotočili smo se na to, da ju poskušamo čim bolj omejiti, in mislim, da nam je kar dobro uspelo. Če zmagaš, potem si nekaj delal dobro," je po veliki zmagi z 92:85 razlagal Tobey.

Kapetan Goran Dragić je po prvem skalpu izpostavil prav dobro delo visokih košarkarjev in jim namenil posebno veljavo: "Vedeli smo, da bo težka, fizična tekma. Na položaju štiri in pet so igrali čvrsto. Vedeli smo, da se bomo morali tam boriti, skakati. Izjemna predstava Murića, Tobeyja, Čančarja in Dimca, ki so nižje rasti, a so se odlično borili."

Luka izjemen vodja

Dobrodošlo za slovensko reprezentanco je bilo, da se je ekipa dobro odzvala na slabši strelski večer osrednjega zvezdnika Dončića (14 točk, od tega 1/8 trojke), ki pa je bil spet raznovrsten – vpisal je deset asistenc in šest skokov – in naredil korak naprej v obrambnih nalogah. V napadu je medtem ustvarjal prazen prostor, ki so ga soigralci s pridom izkoristili.

Slovenski košarkarji so z zmago odprli evropsko prvenstvo. Foto: Vid Ponikvar

"Prav gotovo. In to je tisto, kar ga dela tako velikega. Mete včasih zadeneš, včasih ne. A njegova sposobnost, da s svojo igro vpliva na potek dogajanja na igrišču v številnih stvareh, pa naj bodo to skok, podaje, da vključi vse ostale, ga dela izjemnega vodjo," je povedal Tobey.

Med tistimi, ki so izkoristili prostor, je bil tudi Jaka Blažič, ki se je po nekoliko slabših predstavah našel in s 14 točkami dal velik doprinos k zmagi: "Enkrat eden, drugič drugi. Pomembno je, da smo spet videli, kakšno vlogo ima vsak posameznik. Tega nismo videli proti Nemčiji. Odigrali smo dobro tekmo, čvrsto v obrambi. Evropsko prvenstvo je nekaj drugega, razmišljanje je drugačno. Tako izkušena reprezentanca smo, da znamo takšne tekme odigrati."

Morda bi morali ves čas hoditi na tekme s taksijem

Slovenija se je v zadnji četrtini znašla v zaostanku, a so naši košarkarji pokazali karakter, se zbrali, obrnili potek dogodkov v Lanxess areni in razveselili slovenske navijače, ki so prišli bodriti slovenske košarkarje v Köln. "Zelo podobna tekma je bila, kot je v končnici prvenstev. Točno to smo potrebovali na začetku. Mislim, da boljšega scenarija ne bi mogli napisati," je dejal Blažič.

Jaka Blažič se je na začetku EuroBasketa prebudil. Foto: Vid Ponikvar

Na koncu je bilo vse dobro, bi lahko rekli slovenski košarkarji, potem ko so imeli težave pred tekmo. Organizatorji so namreč pozabili nanje in jih pred hotelom ni čakal avtobus, ki bi jih moral odpeljati na tekmo. Po 20-minutnem čakanju so se odločili za drug prevoz in naročili taksije, ki so jih pripeljali do dvorane. "Ja, res je, na to sem že pozabil (smeh, op. p.). Avtobusa ni bilo in šli smo s taksijem. Sam sem bil v njem skupaj z Blažičem, Murićem in Luko. Morda bi morali ves čas hoditi na tekme s taksijem," se je zasmejal Tobey.

Odlično predstavo je tako v obrambi kot napadu pokazal tudi Čančar, ki je poskrbel za eno izmed najspektakularnejših potez uvodnega dne. V obrambi je blokiral Mindaugasa Kuzminskasa, v nasprotnem napadu pa je po prekršku Valančiunasa zadel koš in še dodatni prosti met: "Takšna je naša reprezentanca. Ko stvari ne gredo po načrtu, lahko marsikaj nadoknadiš s takšno potezo. Predvsem smo poskušali limitirati Valančiunasa in Sabonisa, zato smo malenkostno plačali davek in prejeli nekaj trojk. Njihovi nekoliko manj pomembni igralci so imeli izjemno tekmo. A vseskozi smo prihajali zraven. Imeli smo vodstvo, pa ga izgubili in nato spet povedli. Na koncu smo zmagali zaradi srca. Mislim, da smo pokazali, kaj je bistvo te reprezentance. Dobro je odpreti prvenstvo z zmago, že zaradi samozavesti. A to nas ne sme dvigniti v nebesa, prvenstvo je še dolgo. Cilj je le, da smo vsak dan še nekoliko boljši."

"Ko sta Luka in Goran mirna, je mirna celotna reprezentanca"

Čančar je pohvalil delo trenerskega štaba, ki je dobro pripravil ekipo na obračun z Litvo: "Tokrat je odločil dober taktični načrt s strani trenerja in uresničitev tega s strani igralcev. Pomembno je bilo zaustaviti litovski centrski dvojček. In to nam je uspelo. Ko imaš v ekipi dva takšna fenomenalna igralca, kot sta Goran in Luka, je to lažje. Že velikokrat sta bila v takšnih situacijah, in ko sta onadva mirna, je tudi cela reprezentanca mirna. In s tem prihraniš nekaj energije."

Vlatko Čančar je bil učinkovit tako v napadu kakor tudi v obrambi. Foto: Vid Ponikvar

Slovenija je z zmago proti Litvi naredila odločen korak proti vidnejši uvrstitvi v skupini, ki bo nato prinesla lažjega nasprotnika v osmini finala. Naslednji test bo sledil v soboto, ko bodo ob 20.30 nasproti stali Madžari: "Vemo, da so si vsi, ki so na tem prvenstvu, to tudi zaslužili. Madžari so neugodna ekipa, saj že vrsto let igrajo skupaj. Pokazali so dobro predstavo proti Bosni, nikakor jih ne smemo podcenjevati. Na EP si težko privoščiš kakšen kiks."