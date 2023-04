Odkrili 66 kilogramov amfetaminov in morebitne laboratorije za droge

Nemška policija je med preiskavami v Berlinu in sosednji zvezni deželi Brandenburg odkrila štiri potencialne laboratorije za obsežno proizvodnjo amfetaminov. Po večmesečnih preiskavah so zasegli 66 kilogramov poživil in aretirali tri moške, sta v petek sporočila policija in tožilstvo v Berlinu.