Končana velika akcija celjskih kriminalistov: prostost so odvzeli šestim osebam

Med preiskavo so mu zasegli okoli 700 gramov prašnatih in kristalnih delcev omenjenih psihoaktivnih substanc ter osem litrov GBL.

Med preiskavo so mu zasegli okoli 700 gramov prašnatih in kristalnih delcev omenjenih psihoaktivnih substanc ter osem litrov GBL. Foto: PU Celje

Celjski kriminalisti so končali večmesečno preiskavo kriminalne združbe. V zaključni akciji so odvzeli prostost šestim osebam, osumljenim storitve 40 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa z drogami. Preiskovalni sodnik je za dve osebi odredil pripor, štiri pa so po preiskavi izpustili na prostost, so danes sporočili s policije.

V preiskavi, ki so jo celjski kriminalisti vodili v sodelovanju z Generalno policijsko upravo in ob usmerjanju Okrožnega državnega tožilstva v Celju, so ugotovili, da je 48-letni osumljenec z območja celjske policijske uprave od maja lani do odvzema prostosti organiziral nakup, hrambo in prodajo novih psihoaktivnih substanc, ki so v skladu z uredbo o razvrstitvi prepovedanih drog prepovedane, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Drogo je naročal prek spleta

Te je naročal in plačeval prek spletnih platform v tujini, droge so mu na naslov bivanja dostavljale družbe, ki se ukvarjajo s paketno dostavo. Osumljeni je substance prepakiral in jih fizično ali prek dostavnih služb dostavil preprodajalcem s širšega območja Ljubljane, Kopra, Celja in Maribora.

Osumljeni je prodajal prepovedane substance 2-MMC, 3-CMC, 4-CMC in GBL, ki je intramulekularni ester gama hidroksi butanojske kisline (GHB) in je kot taka prepovedana.

Med preiskavo so mu zasegli okoli 700 gramov prašnatih in kristalnih delcev omenjenih psihoaktivnih substanc ter osem litrov GBL, ki se sicer na spletnih platformah v tujini prodaja kot industrijsko čistilo. To se pri uporabnikih dozira v manjših količinah, nekje med 0,3 in 0,9 mililitra.

Osumljenemu so zasegli tudi osebni vozili.