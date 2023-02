V Pomurju zasegli 10 kilogramov posušenih vršičkov konoplje

Policisti so pretekli ponedeljek med hišno preiskavo na območju Gornje Radgone pri 50-letniku odkrili manjši prirejen prostor za gojenje konoplje, v katerem je bilo 16 rastlin. Zasegli so tudi deset kilogramov že posušenih konopljinih vršičkov, tisoč evrov, naprave za elektronsko komuniciranje in pripomočke za nadaljnjo prodajo, so sporočili s policije.