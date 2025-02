Letošnji kipec civilne zaščite Matjažu Klariču

Na Brdu pri Kranju je danes potekala osrednja slovesnost ob dnevu civilne zaščite, ki ga obeležujemo 1. marca. Na njej so podelili 32 priznanj, najvišje priznanje, kipec civilne zaščite, pa je letos prejel Matjaž Klarič. Predan gasilec je vodil številne zahtevne intervencije ter pomembno prispeval k razvoju gasilstva in varstva pred požarom.

Navzoče je na slovesnosti nagovorila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Kot so sporočili z uprave za zaščito in reševanje, je izpostavila, da je slovenski sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v mednarodnem prostoru pogosto prepoznan kot vzor, saj ga odlikujejo izjemna požrtvovalnost, prizadevnost ter prostovoljnost ekip in posameznikov. "V svetu, kjer čedalje bolj prevladuje individualizem, je naš sistem unikum, zato ga moramo skrbno varovati in razvijati," je dejala.

Predsednica je poudarila, da so pripadnice in pripadniki civilne zaščite tisti, na katere najprej pomislimo ob naravnih nesrečah, ko gre za varovanje življenj in premoženja. "Pretekli dogodki so nas večkrat opomnili, da Slovenija ni odporna na posledice podnebnih sprememb. Vaša predanost in požrtvovalnost sta neprecenljivi, vsakdo, ki je izpostavljen tveganjem, pa se zaveda vaše nepogrešljive vloge," je menila.

Komisija za nagrade in priznanja civilne zaščite je letos podelila skupno 306 priznanj, med njimi 111 bronastih, 94 srebrnih in 31 zlatih znakov ter 69 plaket. Foto: STA

Kipec civilne zaščite Matjažu Klariču

Za izjemne dosežke in posebne zasluge pri delu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je kipec civilne zaščite prejel Matjaž Klarič. Gasilstvu je predan od leta 1980 kot član prostovoljnega gasilskega društva Bevke. Poklicno pot v gasilstvu je začel leta 1985, kasneje pa je opravljal funkciji podpoveljnika in poveljnika Gasilske zveze Slovenije.

Med osamosvojitveno vojno je Klarič sodeloval v štabu civilne zaščite Republike Slovenije, po osamosvojitvi pa pri oblikovanju zakonodaje s tega področja. Ključen je bil pri zasnovi Gasilske šole, razvoju učnih programov ter standardizaciji gasilstva in požarne varnosti. Aktivno je sodeloval pri organizaciji gasilskih tekmovanj in kot vodja gasilske reprezentance na mednarodnih tekmovanjih. Za izjemne zasluge je prejel številna priznanja, med njimi priznanje Matevža Haceta za življenjsko delo v gasilstvu.

Komisija za nagrade in priznanja civilne zaščite je letos podelila skupno 306 priznanj, med njimi 111 bronastih, 94 srebrnih in 31 zlatih znakov ter 69 plaket. Preostala priznanja bodo podeljena na 13 slovesnostih ob dnevu civilne zaščite, ki jih bodo v sodelovanju z občinami organizirale regijske izpostave uprave za zaščito in reševanje.

"Iskrene čestitke vsem nagrajenkam in nagrajencem ter globoka hvaležnost vsem, ki svoje znanje, čas in energijo namenjate zaščiti in varnosti družbe. Hvala tudi vašim družinam za podporo in razumevanje. Naj bo leto, ki je pred nami, prizanesljivo in naj bo vaša pomoč potrebna le v najmanjšem možnem obsegu," so v sporočilu za javnost po slovesnosti na Brdu pri Kranju zapisali na upravi.