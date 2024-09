Prvič obeležujemo dan civilne obrambe

Obeležujemo dan civilne obrambe, ki ga je vlada razglasila julija. Na današnji dan leta 1990 so namreč sprejeli ustavni zakon za amandmaje k ustavi na področju ljudske obrambe. S tem so tedanjemu izvršnemu svetu skupščine podelili pristojnost, da med drugim podrobneje ureja obrambne načrte, so pred dnevom zapisali na ministrstvu za obrambo.

Civilna obramba je v času osamosvojitve opravila zelo pomembno delo, so se strinjali udeleženci petkovega posveta o vlogi civilne obrambe, ki je potekal v mariborski Kadetnici. "V kasnejšem obdobju, predvsem od vstopa Slovenije v Nato in EU, so te zmogljivosti nekako razvodenele, niso bile več tako pomembne. A trenutne varnostne razmere nam narekujejo, da je nujno treba spet vzpostavljati civilno obrambo," je dejal generalni direktor direktorata za obrambne zadeve na ministrstvu za obrambo Boštjan Pavlin.

Kot je ocenil, so neprestano prisotne hibridne grožnje, izkazujejo pa se v kibernetskih napadih in dezinformacijskih kampanjah. Omenil je tudi varnostna tveganja pri migracijskih tokovih. "Za zdaj lahko rečem, da vsa tveganja oziroma grožnje pristojni organi nadzorujejo in spremljajo, tako da so pod nadzorom," je ocenil Pavlin. Vrsto tveganj je sicer povezanih z napadom Rusije na Ukrajino.

Slovenija med vodilnimi v zvezi Nato

Slovenija je pri obrambnem načrtovanju, torej vrsti ukrepov in priprav za izvajanje nalog civilne obrambe, celo med vodilnimi v zvezi Nato, je navedel. Medtem ko ga Slovenija ohranja že iz 90. let, se marsikatera država, predvsem v EU, šele trudi vzpostavljati sistemske rešitve na tem področju.

Civilna obramba sicer obsega ukrepe državnih organov in organov lokalne samouprave za delovanje v vojni, gospodarsko in psihološko obrambo ter druge nevojaške oblike obrambe, ki jih izvajajo državljani, samoupravne lokalne skupnosti, državni organi, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije. Poleg vojaške obrambe je eden od dveh delov obrambnega sistema države.