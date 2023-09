Nova cepiva za covid-19. To priporoča NIJZ.

Na voljo je 4.800 odmerkov tega cepiva, ki je namenjeno otrokom od šestih mesecev do štirih let, prav toliko odmerkov je namenjenih tudi otrokom, starim od pet do 11 let. Za starejše od 12 let, torej tudi odrasle, je v Sloveniji na voljo 34.560 odmerkov posodobljenega cepiva, so za STA pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

V priporočilih, ki so jih ob tem pripravili na inštitutu, piše, da je cepljenje s posodobljenim cepivom priporočljivo za oskrbovance domov za starejše in socialno-varstvenih zavodov, vse starejše od 65 let ter posebej ranljive kronične bolnike.

Ranljivi kronični bolniki

To so med drugim bolniki s presajenimi organi, bolniki z določenimi rakavimi obolenji, bolniki s hudimi boleznimi pljuč, bolniki z redkimi boleznimi, osebe na imunosupresivnem zdravljenju ali s stanji, ki povečajo tveganje za okužbo, odrasli z Downovim sindromom ter odrasli na dializi ali s kronično ledvično boleznijo pete stopnje.

Cepijo se lahko tudi preostali, ki želijo. Cepljenje proti covid-19 in proti gripi (tudi proti drugim boleznim) se lahko opravi sočasno ali s kakršnimkoli presledkom, pojasnjujejo na NIJZ.

Tretja prilagoditev cepiva

Prilagojeno cepivo proizvajalca Pfizer-BioNTech je Evropska komisija odobrila 1. septembra. Pred tem je posodobljeno različico tega cepiva odobrila Evropska agencija za zdravila (Ema). Gre za tretjo prilagoditev tega cepiva za zaščito pred novimi različicami novega koronavirusa, so pojasnili pri Evropski komisiji.

15. septembra pa je nato Evropska komisija odobrila tudi prilagojeno različico cepiva proti covid-19 ameriškega farmacevtskega podjetja Moderna. Tudi to cepivo je najprej priporočila Ema.