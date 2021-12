V Veliki Britaniji ob naraščanju različice omikron zvišali stopnjo ogroženosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V državi so danes potrdili 1.239 primerov okužbe z različico omikron, kar 65 odstotkov več kot v soboto.

Britanske zdravstvene oblasti so danes zvišale stopnjo ogroženosti zaradi epidemije covida-19. Kot so pojasnili, je razlog za odločitev hitro naraščanje primerov okužbe z novo koronavirusno razičico omikron. Danes pričakujejo nagovor premierja Borisa Johnsona, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Raven ogroženosti so zvišali s tretje na četrto, ki je druga najvišja na petstopenjski lestvici. To pomeni, da je stopnja širjenja okužb visoka, pritisk na britanske zdravstvene službe pa splošen in velik ali pa naraščajoč.

Premier Johnson, ki je pod pritiskom zaradi obtožb o kršenju epidemioloških ukrepov med lanskimi božičnimi prazniki, bo imel ob 21. uri nagovor narodu v zvezi z dogajanjem.

