Omikron: države že razmišljajo o zaostrovanju ukrepov #video

V 52-ih državah je nova različica koronavirusa omikron že prisotna, kažejo podatki Evropskega centra za nadzor in preprečevanje bolezni. Do ponedeljka smo na tleh Evropske unije uradno potrdili 274 primerov tega seva. Po vsem svetu je potrjenih nekaj manj kot 1.140 okužb z omikronom, tudi pri vseh naših sosedah, izjema je Madžarska. Vsi primeri okužb, ki smo jih obravnavali na evropskih tleh, so bili asimptomatski.