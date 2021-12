Nove podrobnosti o omikronu znane že čez dva tedna

Čeprav naj bi cepljenje proti bolezni covid-19 v preteklem letu rešilo najmanj 470 tisoč življenj, Svetovna zdravstvena organizacija ( WHO ) Evropo svari pred uvajanjem obveznega cepljenja. To naj bo zgolj izhod v sili, ki se ga uporabi šele, ko so izkoriščene vse druge možnosti za povečanje precepljenosti, je na današnji novinarski konferenci opozoril direktor WHO za Evropo Hans Kluge. Že včeraj pa je napovedal, da bi o omikronu lahko izvedeli več že čez dva tedna.

Kluge je sicer priznal, da je obvezno cepljenje v določenih primerih res pripomoglo k boljši precepljenosti, a dodal, da gre pri tem za specifične položaje, ki jih je treba razumeti v širšem kontekstu.

Pri odločanju je treba vsekakor upoštevati tudi to, kakšen učinek bi lahko imelo obvezno cepljenje na "zaupanje javnosti" in kaj je za določeno skupnost še sprejemljivo, je opozoril. Pozval je k "dialogu s skupnostjo", ki mora ostati temelj odzivanja na pandemijo.

Koristi cepljenja so velike

Obenem je s konkretnimi številkami podkrepil velike koristi cepljenja proti covid-19. V zadnjem mesecu je v 53 državah in območjih evropske regije zaradi bolezni covid-19 umrlo 120 tisoč ljudi, potrdili so deset milijonov okužb z novim koronavirusom. Tako število novih primerov kot smrti se je v zadnjih dveh mesecih podvojilo.

A kljub skrb vzbujajočim podatkom ostaja število smrti zaradi covid-19 tokrat bistveno pod ravnmi iz prejšnjih valov pandemije, je poudaril Kluge. Raziskava, ki sta jo skupaj izvedla WHO in Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), je pokazala, da je cepljenje od decembra lani do novembra letos neposredno rešilo najmanj 469.168 življenj. Foto: Reuters

Hitro širjenje okužb med otroki

V WHO so sicer danes tudi pozvali k boljši zaščiti otrok pred boleznijo covid-19, saj se okužbe med njimi hitro širijo. Število primerov v Evropi resda narašča v vseh starostnih skupinah, a najhitrejši porast zaznavajo v skupini od pet do 14 let.

"Danes ni nič neobičajnega, če je incidenca med mlajšimi otroki dva- do trikrat višja kot na splošno v populaciji," je na novinarski konferenci povedal Kluge in opozoril, da s tem povezana zdravstvena tveganja niso omejena le na otroke, saj lahko ti hitro okužijo tudi svoje starše in stare starše.

V vseh osnovnih šolah bi morali zato poskrbeti za čim boljše prezračevanje in zagotoviti uporabo zaščitnih mask, to mora postati standarden del varnega učnega okolja, je poudaril regionalni direktor. Ponovnemu zapiranju šol in pouku na daljavo bi se morali medtem na vsak način, če je to le mogoče, izogniti.

So, be it points: 1⃣ stabilization of COVID-19, 2⃣ safe schooling, or 3⃣ dialogue on mandates and other public health and social measures, the dialogue with communities needs to remain the cornerstone of the response @hans_kluge — WHO/Europe (@WHO_Europe) December 7, 2021

O cepljenju mlajših otrok je ocenil, da mora biti to predmet razprave na ravni posameznih držav.

Podrobnosti o omikronu znane že čez dva tedna

Že v ponedeljek pa je Kluge dejal, da bodo znanstveniki potrebovali še dva tedna, ko bo znanih več podrobnosti o novi različici koronavirusa omikron. "Ta različica se širi izjemno hitro in potrebovali bomo dva ali tri tedne, da izvemo več," je dejal.

V Svetovni zdravstveni organizaciji ostajajo zaskrbljeni, da ima omikron večje število mutacij kot predhodne različice, zato obstaja možnost, da se širi, posledično pa je večja nevarnost ponovne okužbe," je še po poročanju Index.hr dejal Kluge za Televizijo Črna gora. Glavna skrb po njegovem ostaja različica delta. "Če delto premagamo danes, nas jutri čaka zmaga nad omikronom. Preden se pojavi izbruh," je še tvitnil Kluge.