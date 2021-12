Na Nizozemskem prometni zastoji zaradi navala na cepljenje

Oblasti so, da bi zajezile epidemijo, nedavno uvedle t. i. večerno zaprtje države - po 17. uri morajo biti zaprti trgovine, restavracije, kulturne ustanove in športni klubi, odprte lahko ostanejo le trgovine z živili.

Na Nizozemskem so v soboto zaradi navala na cepljenje s poživitvenim odmerkom nastali prometni zastoji, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V več mestih so namreč za starejše od 60 let ponudili cepljenje proti covidu-19 s poživitvenim odmerkom brez naročanja, zato so številni Nizozemci sedli v avtomobile.

Zaradi zastojev so medtem v dogovoru s policijo ponudbo cepljenja brez naročanja že ukinili. Na Nizozemskem lahko trenutno poživitveni odmerek dobijo le starejši od 60 let, pri katerih je od zadnjega cepljenja minilo več kot pol leta.

Sicer pa iz države poročajo, da se je konec tedna prvič po dolgem času zmanjšalo število bolnikov s covidom-19 na intenzivni negi.

Uvedli večerno zaprtje države

Na Danskem zaskrbljujoč porast primerov okužbe z različico omikron

Na Danskem je prišlo do zaskrbljujočega porasta okužb z novo koronavirusno različico omikron, so danes sporočile danske oblasti. Po podatkih javnega zdravstvenega zavoda SSI se je število potrjenih primerov v 48 urah potrojilo. V petek so zabeležili 18 potrjenih in 42 domnevnih primerov, danes pa že 183 potrjenih primerov.

Danska ena najnaprednejših evropskih držav pri prepoznavanju različnih različic novega koronavirusa

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je pred tem v celotni Evropski uniji ter na Norveškem in Islandiji zabeležil le 182 primerov okužbe z novo različico, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Danska velja za eno najnaprednejših evropskih držav pri prepoznavanju različnih različic novega koronavirusa. Pogosto hitreje odkrije več primerov kot sosednje države, kar pa ne pomeni nujno višje stopnje okužb.

Vodja SSI je dejal, da je povečanje števila primerov okužbe z različico omikron kljub temu zaskrbljujoče. Dodal je, da "zdaj obstajajo verige okužb, v katerih se različica pojavi pri ljudeh, ki niso potovali v tujino ali bili v stiku s popotniki".

Nova različica v 17 državah EU

Različico omikron so doslej zabeležili v 17 državah EU in Evropskega gospodarskega prostora, je danes sporočil ECDC. "Večina potrjenih primerov je v preteklosti potovala v afriške države," so zapisali na svoji spletni strani.

Kljub temu je več držav EU in Evropskega gospodarskega prostora odkrilo primere brez epidemiološke povezave z območji, kjer je v skupnosti dokazan ali domnevno prisoten prenos različice omikron, kar kaže na to, da bi se lahko nova koronavirusna različica v teh državah nezaznavno prenašala v skupnosti, je še dodal ECDC.