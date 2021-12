Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poleg tega so veljavnost hitrih testov skrajšali z dosedanjih 48 na vsega 24 ur, medtem ko je test PCR veljaven 72 ur. So se pa obenem v Švici odločili odpraviti obvezno karanteno, ki je doslej veljala za potnike iz številnih držav, poroča dpa.

Švica ob skrb zbujajočem naraščanju okužb z novim koronavirusom zaostruje zajezitvene ukrepe. Od te sobote bodo morali vsi potniki ob prihodu v državo predložiti negativen izvid testa PCR ne glede na to, ali so cepljeni oziroma ali so covid-19 preboleli.