Del Nemčije v dodatno zaostrovanje ukrepov

V skladu z novimi omejitvami bodo morali gostje v restavracijah predložiti negativen rezultat testa na novi koronavirus tudi, če so cepljeni ali so prebolevniki, so sporočili viri pri deželni vladi. Necepljenim osebam bo vstop prepovedan.

Na velikih prireditvah, kot so nogometne tekme, bo število ljudi omejeno na 750, nobeno prizorišče pa ne bo smelo preseči 50-odstotne zasedenosti kapacitet.

Ukrepi so strožji od omejitev na državni ravni, o katerih so se v četrtek dogovorili nemška vlada in nemške zvezne dežele. Šestnajst nemških zveznih dežel ima sicer proste roke pri izvajanju strožjih ukrepov, če se odločijo, da so potrebni.

Omejitveni ukrepi, ki veljajo za celotno državo, določajo, da bo na javnih športnih, kulturnih in podobnih večjih prireditvah od zdaj dovoljena zasedenost od 30 do 50 odstotkov vseh kapacitet, medtem ko bo na nogometnih stadionih bundeslige dovoljeno največ 15 tisoč gledalcev.

Pogoj PC (prebolel, cepljen) bo v Nemčiji veljal za vse trgovine, razen za tiste z osnovnimi življenjskimi potrebščinami, drogerije in lekarne. Veljal bo tudi za kulturne in prostočasne dejavnosti.