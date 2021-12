V Nemčiji vse bližje obveznemu cepljenju proti covid-19, omejitve za necepljene

Bundestag bi lahko Scholza prihodnji teden že izvolil za novega nemškega kanclerja. Predpogoj je, da koalicijsko pogodbo, ki so jo SPD, nemški Zeleni in liberalci (FDP) predstavili pretekli teden, do konca tedna potrdi še članstvo omenjenih strank.

Foto: Reuters

Germany could make coronavirus vaccines mandatory as early as February or March 2022, according to chancellor-in-waiting Olaf Scholz:https://t.co/enmi8Glli5 — DW News (@dwnews) November 30, 2021

Scholz je svojo odločitev sporočil po srečanju z odhajajočo kanclerko Angelo Merkel in predstavniki nemških zveznih dežel, s katerimi so razpravljali o novih ukrepih za zajezitev novega koronavirusa v Nemčiji. Scholz je na srečanju dejal, da "se zaveda, da so med poslanci potekale medstrankarske razprave" o obveznem cepljenju, in izrazil naklonjenost takšni ureditvi, je po navedbah STA za francosko tiskovno agencijo AFP dejal vir pri nemških socialdemokratih (SPD).

Glasovanje v parlamentu še letos

Scholz je nato v pogovoru za Bild TV dejal, da bo nemški parlament pozval, naj do konca leta glasuje o zakonu, s katerim bi obvezno cepljenje proti covid-19 v Nemčiji uvedli za vse.

"Moj predlog je, da /.../ poslanci dajo v parlament predlog" o obveznem cepljenju, je dejal Scholz in pojasnil, da naj bi obvezno cepljenje začelo veljati februarja ali marca.

Merklova tako kot Scholz podpira obvezno cepljenje proti covid-19. Po poročanju nemških medijev je Scholz na pogovorih tudi dejal, da podpira dodatne omejitve za necepljene, vključno s prepovedjo vstopa v trgovine, ki ne prodajajo osnovnih življenjskih potrebščin.

Kanzlerin #Merkel, BM @OlafScholz und die Regierungschefs und -chefinnen der Länder in informeller Beratung über weiteres Vorgehen in der #Corona-Pandemie: Einigkeit darüber, dass es jetzt rasch zusätzlicher Maßnahmen bedarf.https://t.co/IMdMzcvjPw pic.twitter.com/ZZLVUPvmjf — Steffen Seibert (@RegSprecher) November 30, 2021

Nemčija se spoprijema z rekordnim številom novih okužb z novim koronavirusom in zaradi tega naraščajočim pritiskom na bolniške postelje na intenzivni negi. Med ukrepi, o katerih je potekala razprava, sta zaprtje gostinskih lokalov in klubov ter omejevanje velikih dogodkov.

Več nemških zveznih dežel je že odpovedalo božične sejme ter necepljenim prepovedalo dostop do javnih prostorov, kot so telovadnice in drugi prostori za prostočasne dejavnosti.

Ustavno sodišče potrdilo ustavnost omejitev

Sestanek je potekal le nekaj ur po tem, ko je nemško ustavno sodišče razsodilo, da je nemška vlada delovala v skladu z ustavo, ko je letos spomladi uvedla omejitev gibanja in stikov. Ukrepi so po mnenju nemškega ustavnega sodišča sicer resno vplivali na temeljne pravice državljanov, a so bili v skladu z delom ustave o delovanju v izjemni ogroženosti zaradi pandemije.

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa je Scholz na torkovem srečanju predstavil tudi generalmajorja Carstena Breuerja kot novega vodjo krizne skupine za boj proti novemu koronavirusu.

56-letni Breuer je od leta 2018 vodil poveljstvo za teritorialne naloge nemške vojske, ki je odgovorno za sodelovanje med vojaškimi in civilnimi organizacijami, na spletni strani poroča nemški Deutsche Welle.