Poklukar o najnovejših podatkih glede koronavirusa

"Slovensko zdravstvo se sooča z največjjim izzivom v svoji zgodovini. Razmere so izredno resne. Vzpona novih okužb si ne moremo privoščiti," je dejal Poklukar in znova pozaval, da tisti, ki lahko, delajo od doma. Dodal je tudi, da naj se v osnovnih šolah in vrtcih omeji združevanje mehurčkov.

Kar se tiče cepljenja otrok je ključenga pomena, da se stroka poenoti. Za otroke od 5 do 11 let je poseben odmerek. To cepivo je že naročeno in bo prišlo decembra.

Zdravstvo se sooča z pomankanjem kadra, zato so sprejeli zakon o zdravniški službi. Po novem bo zbornica lahko spremljala in nadzorovala strokovni razvoj zdravnikov in zobozdravnikov od začetka njihovih karier do konca, zaradi česar se nanjo prenaša tudi pristojnost izvajanja strokovnih izpitov.

Zbornica bo aktivno vključena v zagotavljanje ustreznega podiplomskega usposabljanja in izobraževanja za zdravnike in zobozdravnike v okviru podeljevanja in podaljševanja licenc.

Povedal je, da se v teh dneh s sosednjimi državami dogovarjajo za pomoč, računajo predvsem na Italijo in Hrvaško.

V Sloveniji so v sredo po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje ob 7.194 opravljenih PCR-testih potrdili 2.668 primerov okužbe z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 37,1 odstotka in je malenkost višji kot dan pred tem, ko je znašal 36,5 odstotka. Po podatkih sledilnika za covid-19 je včeraj umrlo še 11 covidnih bolnikov. V bolnišnicah zdravijo 1.145 bolnikov, od teh jih 286 potrebuje intenzivno nego. Najmlajši bolnik na navadnem covidnem oddelku ima 10 let, najmlajši bolnik na intenzivni negi je star 31 let, je razvidno iz vladnih podatkov.